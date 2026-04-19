Es por la decisión de EE. UU. de mantener el bloqueo a sus puertos. El anuncio se hizo mientras se mantiene la tregua. Trump sostenía que un acuerdo de paz con Teherán estaba cerca. La república islámica afirma que hay “actos de piratería” de parte de Washington.

Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La reapertura el viernes de este paso marítimo crucial para el transporte mundial de petróleo había impulsado las bolsas y suscitado optimismo en Washington, donde el presidente Donald Trump declaró que un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán estaba “muy cerca”.

La república islámica había “aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” por el estrecho, pero los estadounidenses “siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo”, denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadas iraníes. Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto “a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto” de Irán.

El anuncio ocurrió mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.

A primera hora del sábado, el sitio MarineTraffic mostraba una tímida reanudación del tráfico comercial en el estrecho: circulaban algo más de una decena de buques, varios de ellos petroleros, pero hacia las 9 de la mañana al menos dos parecían dar media vuelta.

Un crucero, el Celestyal Discovery, cruzó la vía marítima sin pasajeros para unir Dubái con Mascate, una primicia vez desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, según la misma fuente. Antes de la guerra, unos 120 buques cruzaban diariamente este estrecho, según el periódico especializado Lloyd’s List.

21 buques bloqueados

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, el presidente Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría “totalmente en vigor” hasta el final de las negociaciones, y que “continuaría” si no se alcanzaba ningún acuerdo. “Desde el comienzo del bloqueo, 21 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán”, indicó el sábado en X el mando central estadounidense.

En Irán, el diario conservador Kayhan había mostrado su hostilidad al proceso de distensión, considerando que abrir el estrecho “antes de haber recibido indemnizaciones, el levantamiento total de las sanciones (...) da al pérfido enemigo la posibilidad de recuperar fuerzas en pleno medio de la batalla”.

La reanudación del tráfico en el estrecho había dado un impulso a los mercados financieros y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, ya que una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado mundiales transita por Ormuz.

Pakistán mueve sus piezas

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

El influyente jefe del Ejército y el primer ministro de Pakistán, por su parte, anunciaron este sábado haber completado visitas diplomáticas de alto nivel en el marco de los esfuerzos de paz. El mariscal Asim Munir, el poderoso jefe del Estado Mayor del ejército pakistaní, concluyó una visita de tres días a Irán, donde se reunió con altos funcionarios. En tanto, el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció el fin de una gira por Arabia Saudita, Catar y Turquía.

Líbano busca un “acuerdo permanente”

En Líbano, el otro frente de la guerra, numerosos desplazados se pusieron en camino para regresar a sus hogares, en el sur del país o en la periferia sur de Beirut. El cese de las hostilidades entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá comenzó el viernes a medianoche, tras mes y medio de conflicto que ha dejado en el lado libanés cerca de 2.300 muertos y ha arrojado a las carreteras a más de un millón de personas.

El ejército israelí sigue presente en Líbano en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera. Trump aseguró que su país había “prohibido” a Israel bombardear Líbano. “Israel ya no bombardeará Líbano. TIENEN PROHIBIDO hacerlo por parte de Estados Unidos. ¡¡¡Ya basta!!!”, aseguró.

Líbano trabaja ahora en “un acuerdo permanente” con Israel, según su presidente, Joseph Aoun, quien prometió “salvaguardar los derechos” de su país y no “ceder ni un ápice del territorio nacional” en las conversaciones.

Es “una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo”, agregó. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado. “Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas (que plantean) los cohetes y los drones” del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.

Fuente y fotos: EFE - Página/12