En su cuenta oficial Colegio EET Nº 22 "Benjamín Matienzo" en la red social Facebook, autoridades del histórico Colegio Industrial postearon sugerencias e indicaciones haciendo foco en la salud mental para prevenir y proteger al alumnado ante las amenazas de tiroteos. Un fenómeno que golpea a las comunidades educativas en todo el mundo y que días pasados se cobró una víctima fatal en un colegio de la vecina provincia de Santa Fe.

Los uniformados se entrevistaron con una mujer de 50 años, directora del establecimiento educativo; quien manifestó que había tomado conocimiento por los alumnos de 1° Año, que un chico del mismo año había ingresado al aula de Taller diciendo que "SE VA ARMAR LA TIROTEADA". Además dijo que en la pared del interior del baño de varones constataron una frase "23/04/26 NO APAREZCAN ATENTADO / TIROTEO".

La docente agregó que ante semejante panorama, a las 14.00 horas citaron a la madre del alumno, quien se hizo presente junto al menor de 13 años, perteneciente al turno tarde. Luego de una charla, el estudiante afirmó que él no fue el que escribió las amenazas y que desconocía quien lo hizo, remarcando además que el comentario que realizó en el aula fue a modo de chiste. Asimismo, luego de cotejar la caligrafía del alumno con el escrito en la pared de uno de los baños, no se apreciaron coincidencias.

Luego de finalizar la charla informaron que pondrían en conocimiento a la Policía y después borraron lo escrito en la pared, previo realizar una toma fotográfica como prueba. Por último, a las 22.00 horas; se citó a los padres del menor a la unidad policial, donde se mantuvo una charla con los mismos, quienes manifestaron que todo fue un mal entendido y que quedan a disposición para cualquier diligencia.









Se puso en conocimiento del caso al Dr. Marcelo Soto, Fiscal de Investigación Penal Nº 3, quien dispuso que se remitan las actuaciones en el estado que se encuentra. También se acordó con la directora del establecimiento educativo en brindar colaboración, afectando a personal policial en horarios de ingresos y salida del alumnado.

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