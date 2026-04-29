El puerto de Barranqueras consolida su rol estratégico con una nueva importación de maquinarias.

El Puerto de Barranqueras concretó una nueva operación de importación con la llegada de tres maquinarias provenientes de India: dos equipos de compactación y una retroexcavadora, destinadas a la empresa Difamaq de la ciudad de Resistencia. La operatoria se realizó con la intervención de DebComex Despachantes de Aduana, reafirmando la capacidad logística y operativa del puerto chaqueño.

Esta nueva carga se suma a una serie de movimientos que evidencian el crecimiento sostenido de la actividad portuaria, consolidando al Puerto Barranqueras como un nodo clave para el ingreso y egreso de mercaderías en la región.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia de este tipo de operaciones: “Cada nueva operatoria refleja el crecimiento de nuestro Puerto y la confianza del sector privado en nuestros servicios. Seguimos trabajando para garantizar eficiencia y competitividad, acompañando el desarrollo productivo de toda la región”.

En esa línea, remarcó el trabajo articulado con el sector empresarial y el acompañamiento del Gobierno provincial, que impulsa políticas orientadas a fortalecer la infraestructura y la logística como herramientas fundamentales para el crecimiento económico.

Desde el Puerto de Barranqueras se continúa afianzando el vínculo con el sector privado, promoviendo inversiones y generando nuevas oportunidades para el Chaco, con una mirada estratégica puesta en el desarrollo regional y la integración productiva.

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