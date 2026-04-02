Representantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval , la PSA y el SPF reclamaron mejoras en el Edificio Centinela; ayer se oficializó que les pagarán una suma extra de $40.000.

Este jueves por la mañana, los manifestantes se concentraron en el Edificio Centinela, en Antártida Argentina 1480, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto de homenaje a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, a 44 años del comienzo del conflicto bélico.

Los manifestantes llevaron banderas argentinas y carteles con consignas sobre sus reclamos. “PFA, ¿Hasta cuándo? Recomposición salarial ya, obra social digna", rezaba uno de esos carteles; “Salario digno para las fuerzas de seguridad. La vocación no alimenta a mi familia”, se leía en otro. Había mensajes del Servicio Penitenciario Federal y uno contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, que decía “Petri, comodín de cargos”.

En una improvisada rueda de prensa, dos voceros de las fuerzas de seguridad explicaron el motivo de la protesta. Dijeron que “sería bueno” que el sueldo se “vaya subiendo de a poco, porque ya no se puede mantener a una familia”.

Consultados sobre el bono que otorgará el Gobierno, los voceros de la protesta (uno de ellos, con uniforme de la Policía Federal; el resto, de civil) indicaron que “no sirve” y que “es una migaja”.

“Esto es un acto sin animosidad política. Esto no es para hacer quilombo, es un reclamo digno de las fuerzas de seguridad y también incluimos a las Fuerzas Armadas”, subrayó uno de los portavoces del reclamo, que concluyó: “El pueblo argentino, señor Presidente, no come números”. Las fuerzas federales están en la órbita del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich.

Ayer, en el Boletín Oficial, se publicó el decreto 216/2026, que establece el pago de un bono de carácter fijo, no remunerativo y no bonificable, que se pagará con los sueldos de abril. Además, esa decisión gubernamental incluye un segundo bono que oscilará entre los $100.000 y los $300.000, según los rangos del personal en actividad, pero no es generalizado. Ambas sumas se pagarán por única vez.

Fuente y fotos: La Nación



