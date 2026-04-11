En la mañana de este viernes 10 de abril, a las 05.55 horas, personal policial de la Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido en el denominado Camino de los Gansos, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Villa Ángela.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, no hubo participación de terceros, tratándose de un despiste del rodado que provocó que uno de los acompañantes fuera despedido del interior del vehículo. Personal de salud presente en el lugar confirmó el fallecimiento de Carlos Latyn (43), Ayudante de Primera del Servicio Penitenciario Federal, con prestación de servicios en la Unidad Penal U7 de Resistencia. En tanto, los otros dos ocupantes fueron trasladados al hospital local para su atención.

Intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la realización de las pericias correspondientes por parte de Criminalística. Se continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente y fotos: Gente de Pueblo - Multimedia: Alerta Urbana



