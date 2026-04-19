En la tarde de este domingo, dos estudiantes que circulaban en una motocicleta protagonizaron un violento accidente de tránsito en Avenida 1 y calle 6 del Barrio Lamadrid. Ambas fueron llevadas en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio" y se espera el informe médico.

Una vez en la escena del accidente, los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil Fiat Mobi, color blanco, guiado por un hombre de 33 años de edad, quien afirmó estar ileso. El segundo partícipe fue una motocicleta Honda Wave, de 110cc., color blanca y negra, sin dominio; conducida por una joven de 21 años acompañada por una menor de 17, ambas estudiantes, todos domiciliados en Sáenz Peña.

Minutos después llegó al lugar una ambulancia que trasladó al nosocomio a las heridas, en tanto personal de la División Criminalística realizó el Acta de Constatación. Luego el automóvil fue entregado en el lugar a su conductor, previa acreditación de propiedad. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta. se dio intervención a la División Medicina Legal. El caso se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, en la causa por "Supuestas lesiones en Accidente de Tránsito".

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