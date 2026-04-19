En la mañana de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta Naranja por tormentas severas y abundantes precipitaciones para el interior chaqueño. Se pronostican lluvias superiores a los 100 milímetros.
El organismo oficial del clima detalla que serán afectados los Departamentos Comandante Fernández - Chacabuco - 12 de Octubre - 2 de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - 9 de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá y 25 de Mayo.
Captura de pantalla página web del SMN
Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día domingo 19 de abril de 2.026 -generado a las 11.10 horas- el SMN anticipa que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.
Recomendaciones del SMN ante un alerta Naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Periodismo365