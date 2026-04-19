En la mañana de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta Naranja por tormentas severas y abundantes precipitaciones para el interior chaqueño. Se pronostican lluvias superiores a los 100 milímetros.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día domingo 19 de abril de 2.026 -generado a las 11.10 horas- el SMN anticipa que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Recomendaciones del SMN ante un alerta Naranja:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Periodismo365