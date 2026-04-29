Se lanzó el programa “Mi Primera Licencia” para estudiantes secundarios. La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña junto a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia y la Regional Educativa IV-A, lanzaron el programa “Mi Primera Licencia”, una propuesta educativa destinada a estudiantes mayores de 16 años que se encuentran cursando el nivel secundario, con el objetivo de promover la educación vial, la prevención de siniestros y la formación de futuros conductores responsables.

El programa fue presentado con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Rafael Acuña; el director de Tránsito y Seguridad Vial Interior, comisario Adolfo Treppo; el subsecretario de Gobierno, Luis Collavino; la subsecretaría de Seguridad Vial municipal, Viviana Gómez y demás autoridades.

Durante la presentación, el Secretario de Gestión y Promoción Educativa, destacó la importancia de trabajar en la prevención desde edades tempranas, señalando que “el objetivo es educar y generar una cultura vial que se refleje en la vida cotidiana, cuidando especialmente a los adolescentes, que son uno de los grupos más vulnerables en materia de siniestros viales”.

El programa “Mi Primera Licencia” consta de seis clases destinadas a todos los alumnos secundarios de la ciudad, que se dictarán en la EET N° 22, con un cupo total de 120 alumnos (60 en el turno mañana y 60 en el turno tarde). Las clases abordarán contenidos vinculados a seguridad vial, seguridad activa y pasiva, requisitos para circular y roles en la vía pública, entre otros temas.

El cronograma establece el inicio de las clases el martes 5 de mayo, continuando los días 7, 14, 21 y 28 de mayo, mientras que el examen final se realizará el jueves 4 de junio. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y deben realizarse en la oficina de la Dirección de Educación Vial, ubicada en calle 15 entre 10 y 12, en los horarios de 07.00 a 12.00 y de 13.00 a 19.30 horas. Los interesados deberán acreditar ser alumnos del nivel secundario y cumplir con la edad requerida.

Como incentivo, los estudiantes que obtengan calificaciones destacadas recibirán premios: quienes alcancen promedios entre 8 y 10 accederán a un beneficio especial. Además, el mejor promedio general será premiado con un motovehículo totalmente equipado, donado por el taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de la ciudad, junto con casco y elementos de seguridad.

El subsecretario provincial Rafael Acuña remarcó que Sáenz Peña es pionera en la implementación de este tipo de programas, subrayando que “la educación es el eje fundamental para lograr una convivencia vial ordenada y segura, donde el respeto por las normas y la vida sea una prioridad”. Con esta propuesta, se busca fortalecer la educación vial como herramienta clave para reducir los siniestros y fomentar una ciudadanía responsable y comprometida con el cuidado de la vida.

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