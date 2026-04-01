La Quiniela Poceada continúa haciendo felices a familias chaqueñas y esta semana fue el turno de una vecina de Sáenz Peña y otra de Resistencia y un ganador de Puerto Tirol, quienes pasaron a cobrar sus respectivos premios.

Los números de la suerte para esta mujer fueron el 05, 15, 22, 33 y 99, producto de una combinación manual. La mujer fue una de los tres ganadores que se registraron durante el sorteo del pasado 14 de marzo, por lo que se alzó con un premio de 62.227.025 pesos.

La suerte también tocó las puertas de una vecina de Resistencia, quien registró su apuesta en la Agencia 358 de Ciro Ambrosio Todaro, que se encuentra en Córdoba al 217 de Resistencia. La ganadora es una mujer de 37 años que se desempeña como comunicadora y que sumó los cinco aciertos gracias a un ticket automático, con los números 01, 13, 40, 73 y 85.

También pasó a cobrar su premio un jardinero oriundo de Puerto Tirol, quien realizó su jugada en la Sub-Agencia 683/12 de Bárbara Belén Zalazar, ubicado en el barrio 200 Viviendas de Puerto Tirol. Sus números de la suerte fueron el 13, 17, 20, 43 y 46. Tanto la vecina de Resistencia como el de Puerto Tirol sumaron los cinco aciertos durante la edición del pasado 26 de marzo, por lo que ambos se alzaron con un premio de 108.479.218 pesos cada uno.

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