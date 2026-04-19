Macri se tienta con ser candidato a presidente pero tuvo un debut accidentado en el Chaco. Ahora analiza postularse frente al derrumbe de Milei en las encuestas. Salida abrupta de una conferencia en Resistencia cuando le preguntaron por su relación con el libertario.

Visiblemente molesto mientras le estaban formulando la pregunta, el ex presidente hizo una leve señal para que responda De Andreis y, un segundo más tarde, se levantó del asiento central de la mesa apostada en la sala de conferencias de un hotel de Resistencia.

La actitud desconcertó a los presentes, algunos de los cuales aseguraron escuchar gritos tras bambalinas del auditorio, mientras los legisladores del PRO se reagrupaban rápidamente para cubrir el hueco estelar dejado por Macri.

Según señalaron a LPO voces que participaron de la actividad, Macri ya había manifestado internamente su enojo por la escasa convocatoria, apenas 150 personas, contando contingentes provenientes de Corrientes y Misiones. Molesto por esa foto, la pregunta por Milei terminó por desencajarlo. Previo a eso, el titular del PRO se había reunido con el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero.

Macri mantiene activo el vínculo con dirigentes del radicalismo sin descartar un eventual resurgir de esa sociedad, como amagó hacerlo en 2025 para las legislativas en provincia de Buenos Aires en clave de condicionar la negociación con los libertarios.

La preocupación central del ex presidente a 2027 es conservar su territorio, la Ciudad de Buenos Aires. En esa discusión es donde muchos leen los movimientos nacionales de Macri y creen que sus intentos de posicionar un candidato presidencial del PRO va de la mano con tensionar la negociación con los libertarios para que le despejen la Ciudad.

En esa línea, los análisis que giran en torno a esa maniobra ven que un eventual postulante presidencial PRO hoy por hoy estaría lejos de un triunfo, pero podría lograr entre 8 y 10 puntos, los suficientes para arruinarle una reelección al libertario.

Inicialmente, el titular del PRO había tanteado las posibles candidaturas presidenciales de Jorge Brito y Marcos Galperín. Pero el CEO de Mercado Libre no mostró interés y el dueño del Banco Macro hoy está en conversaciones con Emilio Monzó en el marco de un eventual esquema más cercano al pan-peronismo.

Ya sin una carta outsider, en las últimas reuniones que tuvo con su mesa chica Macri dejó abierta la posibilidad de ser candidato presidencial, algo que meses atrás rechazaba de plano. "Ahora anda con ganas", dicen a LPO desde su entorno, donde señalan que se está abriendo "una oportunidad" frente al derrumbe en las encuestas de Javier Milei. La imagen presidencial transita su peor momento, con más de 60% de negativa.

Con el libertario debilitado, cerca de Macri creen que se abre un escenario de orfandad para el voto de la centro-derecha que podría volver a ser ocupado por el fundador del PRO. En ese sentido, en el entorno del ex presidente analizan que la ancha avenida del medio que plantea Horacio Rodríguez Larreta no existe y trazan la competitividad electoral en un esquema de polarización entre una opción de centro-derecha liberal y otra de centro-izquierda progresista.

Por eso, en el PRO siguen convencidos que hay que pararse en el polo de la centro-derecha y buscar votos de centro desde ahí. Por eso mismo es que Macri no le suelta la mano al rumbo económico de Milei, que sigue poniendo bajo el paraguas del cambio.

Desde ahí, marca sus diferencias: "La lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal. Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados, lo traicionan", dijo en Chaco, poco antes de la accidentada conferencia. Y agregó: "Nosotros no somos un paso atrás, somos el próximo paso".

Ese reseteo del PRO que está haciendo Macri tiene la orden a los territorios de armar pensando en liderar propuestas electorales, tanto en los distritos como en las provincias. De eso se habló en la última reunión del PRO bonaerense, en martes pasado. Con estructura y municipios propios, una eventual candidatura amarilla a la Gobernación, al igual que en Nación, alcanzaría para arruinarle a los libertarios la posibilidad de quitarle la provincia de Buenos Aires al peronismo.

Eso cobra mayor fuerza aún luego del realineamiento en el PRO de Guillermo Montenegro que -como contó LPO- empezó a tensionar con los libertarios en Mar del Plata, luego de que Karina Milei le obture su llegada al Ministerio de Justicia.

Fuente y fotos: La Política Online - Diario La Voz del Chaco