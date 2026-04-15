Las intensas lluvias superaron los 180 milímetros en algunas localidades. Hubo daños materiales, evacuaciones preventivas y múltiples intervenciones de emergencia en toda la provincia. En Presidencia Roque Sáenz Peña la lluvia registrada en la Estación Experimental del INTA fue de 122 milímetros.

Según datos oficiales difundidos por la Policía del Chaco, en algunas zonas del interior las precipitaciones superaron los 180 milímetros, con picos en Los Frentones (186 mm) y La Tigra (166 mm). En el área metropolitana, Resistencia registró 95 milímetros, mientras que Barranqueras alcanzó los 127 y Puerto Vilelas, 79.

Caída de árboles y daños en viviendas

Uno de los episodios más relevantes se produjo en Colonia Benítez, donde un eucaliptus de unos 40 metros cayó sobre la avenida Félix Benítez, bloqueando completamente el tránsito. El árbol impactó además contra un portón municipal y provocó la caída de postes, afectando el tendido eléctrico. También se registraron daños en una vivienda cercana, aunque no hubo personas heridas.

En Resistencia, las intervenciones se concentraron en varios puntos. Sobre la ruta nacional 16, a la altura del kilómetro 41,5 (barrio La Mansa), un árbol de aproximadamente 15 metros cayó sobre el techo de una casa. Bomberos trabajaron con motosierras para aliviar la estructura, aunque no pudieron retirarlo completamente debido a su tamaño.

Minutos después, otro ejemplar de gran porte se desplomó en la intersección de avenida Ávalos y Marcelo T. de Alvear, obstruyendo la calzada. En este caso, intervino personal de Defensa Civil para liberar el tránsito. En ambos hechos no se registraron heridos.

Evacuaciones y asistencia en el interior

La situación también generó complicaciones en el interior provincial. En Misión Nueva Pompeya, al menos seis familias del barrio Crecer resultaron afectadas por anegamientos en sus viviendas. Algunas debieron ser evacuadas y trasladadas a una escuela, mientras que otras se autoevacuaron en casas de familiares.

En Colonia Popular, las ráfagas provocaron daños en una garita de seguridad del barrio La Brava, que sufrió una voladura parcial. El personal fue resguardado sin consecuencias. Por su parte, en Los Frentones -una de las localidades más afectadas por el volumen de agua caída- se desplegaron operativos preventivos con distribución de bolsas de arena para evitar el ingreso de agua en viviendas.

Operativos en marcha y recomendaciones

Desde la Policía del Chaco informaron que continúan activos los operativos de asistencia y prevención en toda la provincia, ante la persistencia de condiciones climáticas adversas. En ese marco, reiteraron recomendaciones a la población, como evitar circular por zonas anegadas y extremar las precauciones al transitar durante lluvias intensas, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir nuevos incidentes.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día - Periodismo365