Un violento accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este miércoles en Ruta Provincial Nº 4, cuando dos camiones chocaron frontalmente a 5 kilómetros al norte de Villa Berthet. Por el violento impacto uno de los choferes falleció calcinado entre los hierros retorcidos de su transporte y el otro fue llevado al Hospital de esa localidad del sudeste chaqueño. La ruta permaneció cortada varias horas hasta que con maquinaria pesada lograron sacar la mercadería y parte de uno de las unidades que estaban obstruyendo el camino. Cabe remarcar que horas antes un temporal de agua y viento azotó la zona dejando la ruta en condiciones transitables aunque con mucha precaución. Milagrosamente, un tercer camión pudo esquivar a tiempo el accidente. Se espera ampliación de informes policiales para conocer los datos del trabajador del volante fallecido y de su colega internado.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes 2 camiones y uno de ellos se estaba incendiando. Los mismos transportaban alimentos balanceados y uno de los choferes pudo ser rescatado y trasladado hacia el hospital local. Con respecto al otro conductor, lamentablemente quedó atrapado entre los hierros retorcidos y las llamas de su camión, muriendo calcinado.

Las mismas fuentes consignaron a Periodismo365 que por las trágicas circunstancias de su fallecimiento, se hace imposible el reconocimiento del cadáver desconociendo los datos filiatorios de la víctima fatal.

Asimismo, un tercer camión Fiat Cursor 330, conducido por Carlo Urosco, mayor de edad, domiciliado en El Colorado, Formosa, milagrosamente logró evitar el impacto quedando empantanado cerca por esquivar la colisión.

Trabaja en el lugar personal de la División Criminalística y del Municipio local. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Villa Ángela, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

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