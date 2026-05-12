El Puerto de Barranqueras llevó adelante un importante operativo de importación junto a la empresa DebComex Despachantes de Aduana y organismos de control, consolidando el movimiento comercial y logístico de la provincia del Chaco.

“Seguimos consolidando al Puerto Barranqueras como un punto estratégico para el movimiento comercial de la provincia, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo la logística regional”, expresó Azula.









Desde la administración portuaria remarcaron además que este tipo de operaciones reflejan el crecimiento sostenido de la actividad comercial y el posicionamiento estratégico del puerto para el desarrollo económico de la región. Finalmente, agradecieron al Gobernador Leandro Zdero por el acompañamiento permanente y el apoyo al fortalecimiento de la actividad portuaria y comercial.

Periodismo365