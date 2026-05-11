Un joven de 26 años, oriundo de Quitilipi; permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña. "Él se había lastimado en la pierna con un trozo de hierro. En la guardia del Hospital de Quitilipi lo atendió la 'médica trucha' Lidia Mabel Ojeda, pero lo mandó a la casa sin las medicaciones específicas y los cuidados del caso. A los pocos días terminó internado con una gran infección, fue derivado al Hospital de Sáenz Peña donde tuvieron que amputarle esa pierna sino se moría de la peor manera. Ahora este joven permanece internado allí en estado crítico, muy grave. Hace más de un mes que está en ese estado y ahora evalúan su traslado al Hospital Perrando", confirmó este domingo a Periodismo365 el abogado Daniel Acosta.

"Le arruinaron la vida", disparó el abogado Acosta, agregando que "encima tiene todos los órganos comprometidos, incluso se está pidiendo mucha sangre de un grupo sanguíneo que es difícil conseguir. Y por la gravedad del cuadro, en el Hospital 4 de Junio le avisaron a los familiares que no saben si el paciente va a salir de ésta. Este muchacho es de un barrio de Quitilipi, tuvo un simple accidente casero con un hierro que se le clava en la pierna, se va al Hospital de Quitilipi a hacerse las curaciones porque le sangraba y dolía la herida y terminó así siendo atendido por la falsa médica. En el nosocomio de Sáenz Peña le tuvieron que hacer una traqueotomía porque no puede ingerir ningún tipo de alimento. Lo que cuentan los familiares es realmente desgarrador, no moviliza las extremidades y permanece dormido todo el tiempo, aunque presumen que escucha por las expresiones que hace cuando se le habla", detalló el letrado.

"En nuestro estudio jurídico tenemos ya tres grupos de familias con -lamentablemente- tres víctimas fatales y este cuarto paciente con lesiones gravísimas e incapacitantes. Este muchacho tiene a sus hermanas y su madre que están viviendo días de terror. Hace más de un mes que está internado, desde el pasado 3 de Abril, cuando la falsa médica estaba todavía atendiendo en el Hospital de Quitilipi, pero después a la semana ella desapareció", recordó Acosta.

El abogado quitilipense anticipó que "en el caso de los fallecidos, lamentablemente van a venir momentos muy feos y dolorosos para los familiares de las víctimas porque van a tener que presenciar los cuerpos exhumados para identificar, porque nosotros vamos a pedir autopsias. No es nada agradable ver a un familiar cercano en ese estado ya que la gente se descompone, pero la Justicia prevé que los familiares estén presentes. Recordemos que en menos de un mes a la falsa médica se le murieron por lo menos tres pacientes, más el caso de este joven que le amputaron la pierna", remarcó finalmente.

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