También va en busca de otros US$555 millones. El Gobierno nacional licitará este miércoles títulos públicos para obtener los fondos necesarios para refinanciar vencimientos por cerca de $11 billones.

Para las colocaciones en moneda local, la expectativa del mercado se mantiene en conocer cuál será la estrategia del Ministerio de Economía en cuanto al nivel de roll over y la liberación o absorción de pesos.

En el tramo en dólares se espera una emisión de hasta US$305 millones en el AO27 de los cuáles US$150 millones se tomarán el miércoles y el resto en la segunda vuelta que se realizará el jueves. En el caso del AO28 se dividirá en US$150 y US$100 millones, respectivamente.

Si la Secretaría de Finanzas toma los US$305 en AO27, se habría alcanzado el monto máximo de emisión de US$2.000 millones dispuesto para ese título. Lo producido tanto en el AO27 como en el AO28 se destinan a pago de deuda pública.

El menú de la oferta en pesos es el siguiente:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).

Fuente y fotos: NA