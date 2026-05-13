Los tres tenían menos de dos meses. Solo una de las tres madres registraba la vacuna correspondiente al embarazo. Entre los once bebés fallecidos en 2025, los cinco que tenían edad para estar vacunados no lo estaban. La baja cobertura es señalada como principal factor del aumento de casos, ante una enfermedad prevenible.

Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Tres bebés de menos de dos meses fallecieron por tos convulsa o coqueluche en lo que va de 2026. Se suman a los 11 casos registrados desde que comenzó el aumento de casos de esta enfermedad, en 2025. Los 14 eran menores de dos años. La baja cobertura de vacunación es señalada como el factor principal, ante una patología prevenible.

Ninguno de los cinco bebés en edad de estar inoculado tenía registro de vacuna. Entre los siete menores de dos meses que aún no podían recibir su primera dosis, solo dos mamás registraban vacunación durante el embarazo. De otros dos casos no hay datos específicos en el Boletín Epidemiológico Nacional.

En las 16 primeras de 2026 se notificaron 1.174 casos con sospecha de coqueluche, de los cuales 274 fueron confirmados. Estos casos “superan las cifras registradas para el mismo período desde 2019, en línea con el ascenso observado durante 2025”, informa el documento emitido por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Durante 2025 se habían notificado 6.835 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 1.214. Fue el año “con el mayor número de casos y la mayor tasa de incidencia desde el año 2020”. El año en curso pinta un panorama peor: comparando la tasa registrada hasta la semana 16 en el período 2019-2026, “la mayor tasa de notificación y el mayor número de notificaciones se observa en 2026, con 2,53 casos con sospecha cada 100.000 habitantes, seguido por 2019, con 2,23 casos notificados cada 100.000 habitantes”.

Bebés en riesgo con tos convulsa

Si bien 16 jurisdicciones presentaron casos de coqueluche en 2026, el incremento respecto de los años anteriores hasta la semana 16 se concentró en Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego, donde el año pasado se dio el mayor brote de la enfermedad.

El mayor número de casos se detectó en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de 1 año, que concentraron el 39,4% de los casos confirmados en el período analizado, especialmente en el subgrupo de menores de 6 meses, según indica el Boletín Epidemiológico.

Se sabe: los bebés constituyen la población más vulnerable ante esta enfermedad. Si bien puede afectar a personas de todas las edades, presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.

Bajas coberturas

En Argentina la vacuna contra la tos convulsa forma parte del Calendario Nacional obligatorio, con dosis a los 2, 4, 6, 15-18 meses (vacuna quíntuple o pentavalente) y a los 5 años (vacuna triple bacteriana celular). Desde 2009 se inició la vacunación también a los 11 (triple bacteriana acelular), para disminuir los reservorios en adolescentes. En 2012 se recomendó la vacunación contra tos convulsa para todas las personas embarazadas a partir de la semana 20 de gestación y se sumó al Calendario en 2013. La introducción de las vacunas antipertussis fue clave para la disminución de la incidencia.

Entre 2012 y 2016, las coberturas de vacunación en lactantes de 6 meses y en niños de 15-18 meses se mantuvieron en niveles cercanos al 90% y el 80% respectivamente, mientras que las embarazadas mostraban coberturas más bajas, pero en ascenso, acercándose al 70%. Luego comenzó el descenso, que se acentuó con la pandemia. Nunca lograron recuperarse las altas coberturas previas.

En lo que va de 2016, las coberturas parciales son preocupantes, con menos del 25% en bebés, menos del 20% a los 5 y 11 años y 25,5% en embarazadas. El reporte del Ministerio de Salud concluye que “el análisis preliminar de las coberturas de vacunación contra coqueluche en 2026, correspondiente al cierre de abril, refleja avances parciales esperables para esta etapa del año, aunque con diferencias entre jurisdicciones”. Las provincias de Buenos Aires, CABA, Formosa y Tucumán son las que presentan “menores niveles de avance, especialmente en los refuerzos, lo que requiere seguimiento y fortalecimiento de estrategias para evitar mayores brechas durante el año”.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino