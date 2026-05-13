Bajo la consigna “Por la educación, la Universidad pública y la ciencia nacional”, Chaco y Corrientes acompañaron la cuarta Marcha Federal Universitaria. La movilización inició en simultáneo a las 17.30 en ambas capitales, donde se encuentran las unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

En Resistencia

En la capital chaqueña, la 4ª Marcha Federal Universitaria inició su recorrida pasadas las 17.30 horas. Partió desde el Campus de la UNNE hacia la Plaza Central. El vicerrector de la UNNE, José Basterra; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Moira Carrió; el decano de la Facultad de Humanidades, Claudio Núñez; el decano de la Facultad de Ingeniería, Mario De Bórtoli y el decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Burgos, encabezaron la marcha junto a otras autoridades, estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste.

Detrás se levantaban carteles en defensa de la Universidad pública y gratuita, y de distintas agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles. "No seremos la generación que deje morir la universidad publica", rezaba uno que levanta una docente.

“El reclamo por una universidad pública es de todo el pueblo argentina”, dijo -megáfono en mano- la bióloga investigadora del Instituto de Medicina Regional y representante de la Asociación de Docentes Universitarios de la UNNE, Marina Stein y señaló también la presencia de legisladores del Chaco y autoridades provinciales.

Se sumó luego la columna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Regional Resistencia y la delegación de la Universidad de Chaco Austral. Unidos y al compás de “Se viene el estallido”, avanzaron hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se estaba previsto el cierre con la lectura del documento unificado.

La columna de manifestantes abrazó la Plaza central de Resistencia. Unas 8 cuadras de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y familias se unieron luego frente al escenario ubicado frente al Mástil Mayor.

Tras entonar el Himno Nacional Argentino, alumbrados con celulares, estudiantes de la UNNE leyeron el documento unificado. “Casualmente se cortó la luz. No necesitamos oscuridad, pero la Universidad tiene luz propia”, dijeron desde el escenario. Así, con las luces de los teléfonos y manos en alto, la cuarta marcha universitaria cerró en Resistencia al ritmo de “Se viene el estallido”.

En Corrientes

En la vecina capital la concentración inició a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales de la Costanera General San Martin (Costanera y 9 de Julio) y desde allí partió hasta la sede del Rectorado de la UNNE. La recorrida posibilitó que la gran cantidad de personas presentes a lo largo del paseo costero puedan, con aplausos, bocinas de autos y de diferentes maneras, exponer su adhesión al reclamo.

La columna de manifestantes, ubicada detrás de un extenso pasacalle con la consigna “Milei, cumplí la ley!!!”, estuvo encabezada por el rector de la UNNE, Dr. Omar Larroza, Secretarios Generales, Decanos, y demás autoridades universitarias, junto a representantes de los sindicatos docentes y no docentes.

Detrás un numeroso grupo de los distintos claustros de la Universidad, entre ellos las agrupaciones estudiantiles, así como el acompañamiento de gremios como UPCN, Sindicato de Empleados de Comercio, SUTERH, el movimiento Libres del Sur, y otros espacios que se sumaron al reclamo. Con cánticos hacia el Gobierno Nacional y la importancia de sostener la lucha de la universidad, la movilización hizo oír su reclamo en las calles de una de las principales avenidas de la capital correntina.

No faltaron alusiones hacia la “Universidad de los Trabajadores”, en referencia al rol de la Universidad en garantizar igualdad de oportunidades y motor de ascenso social. “La Educación Pública No se vende, Se Defiende”, se exponía en una pancarta de una agrupación estudiantil, mientras una joven levantaba otro cartel con la leyenda “Si la educación molesta es porque despierta”.

Fuente y fotos: Corrientes Hoy/La Voz del Chaco/UNNE - Chaco Día por Día