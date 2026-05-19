La ingeniera química Ayelén Petrovich, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), fue seleccionada para realizar una estadía doctoral de seis meses en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, en el marco del programa de doctorado sándwich del Programa de Estudiantes-Convenio de Pos graduación (PEC-PG) de CAPES.

La oportunidad surgió luego de una convocatoria internacional impulsada a través de la cooperación entre el laboratorio LC2M de Brasil y grupos de investigación del CONICET en Argentina. Según explicó, comenzó su doctorado en abril de 2025 y fue su directora de tesis, radicada en Córdoba, quien le comentó sobre las distintas modalidades de intercambio académico disponibles para estudiantes de posgrado.

“Nos postulamos al programa de doctorado sándwich por seis meses para poder realizar un intercambio científico y conocer cómo se trabaja en otra universidad”, expresó. Durante su estadía en Brasil trabajará en un laboratorio especializado en catálisis, donde participará en investigaciones vinculadas a nuevas rutas de preparación de catalizadores, reactividad de catalizadores mesoporosos preparados en Argentina frente a la conversión de CO₂ y caracterización avanzada de estos materiales.

La docente destacó que esta experiencia representa no solo un crecimiento profesional y personal, sino también una oportunidad para fortalecer el trabajo científico que se desarrolla en la universidad. “No solo es una oportunidad para mí, sino también para traer conocimientos, nuevas técnicas y experiencias que después puedan implementarse en nuestra universidad”, señaló.

Asimismo, remarcó el vínculo afectivo que mantiene con la institución: “La UNCAus es mi lugar de trabajo y la amo con todo mi corazón. Lo más importante para mí es poder aportar conocimientos científicos y también humanos a esta universidad que tanto nos da”.

En su reflexión sobre el camino de la investigación científica, Petrovich destacó la importancia de la perseverancia, especialmente para estudiantes y jóvenes profesionales. “La investigación tiene muchos desafíos. Hay días buenos y días malos, y muchas veces las cosas no salen como esperamos. Pero es importante no frustrarse, seguir trabajando y persistir”, concluyó.

Cabe remarcar que la estancia académica comenzará en agosto y forma parte de las acciones de internacionalización y cooperación científica que fortalecen la formación de investigadores argentinos en universidades extranjeras.

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