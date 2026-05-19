La ciudad de San Carlos de Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro fue escenario de las Segundas Jornadas Federales de Ciencia y Técnica, bajo el lema “Propuestas para una Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología”.









El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, participó junto al Vicerrector, Dr. Manuel García Sola, la secretaria de Investigación, Ciencia y Técnica Dra. Mara Romero y la directora de Departamento de Ciencias Básicas y Aplicada Dra. Ingeniera Nora Okulik; del encuentro junto a investigadores, científicos y representantes de más de 12 universidades nacionales, en un espacio de debate y construcción colectiva orientado a fortalecer el sistema universitario, científico y tecnológico argentino.

“Estamos elaborando junto a investigadores y científicos propuestas para pensar cuál es la ciencia que queremos, acercándonos a la comunidad y a las problemáticas que atraviesan tanto el sector productivo como el sector social”, expresó Oestmann.

Asimismo, destacó la necesidad de generar soluciones desde la ciencia, las universidades y los distintos sectores tecnológicos, promoviendo un trabajo articulado que permita mejorar la calidad de vida de las personas a través del conocimiento, la innovación y el desarrollo federal.

Las jornadas se desarrollaron en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche con referentes académicos de distintos puntos del país para avanzar en propuestas vinculadas al futuro de la educación superior, la investigación y la tecnología en Argentina.

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