En las últimas horas se viralizó en redes sociales la imagen de un supuesto billete de $100 mil con la figura de René Favaloro.

La versión que se viralizó indicaba que el nuevo papel moneda comenzaría a circular a partir de junio. Sin embargo, desde el organismo monetario aclararon al sitio Chequeado que no emitirán ese billete y que, por el momento, tampoco existe ningún proyecto a futuro.

Actualmente circulan en Argentina las denominaciones de billetes de curso legal incorporadas hasta la fecha. Las últimas incorporaciones fueron el billete de $10.000, que comenzó a circular el 7 de mayo de 2024 con las imágenes de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle en el anverso, y el billete de $20.000, lanzado el 13 de noviembre de 2024 con la imagen de Juan Bautista Alberdi.

El legado de René Favaloro

René Favaloro fue uno de los médicos argentinos más reconocidos a nivel mundial y un referente de la cirugía cardiovascular moderna. Nacido en La Plata en 1923, se graduó en la Universidad Nacional de La Plata y durante sus primeros años trabajó como médico rural en la localidad de Jacinto Aráuz, en La Pampa.

A fines de la década de 1960 desarrolló y perfeccionó la técnica del bypass coronario, una intervención que revolucionó el tratamiento de las enfermedades cardíacas y que continúa utilizándose en todo el mundo. Su trabajo en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, lo convirtió en una referencia internacional en cirugía cardiovascular.

En 1971 regresó a la Argentina y años más tarde creó la Fundación Favaloro, institución dedicada a la medicina, la investigación científica y la formación de profesionales de la salud, que se transformó en uno de los centros médicos más prestigiosos del país.

Además de su trayectoria médica, Favaloro tuvo una fuerte participación en temas vinculados a la educación y la salud pública. También escribió libros y publicaciones científicas sobre medicina y ética profesional.

El médico murió el 29 de julio de 2000, a los 77 años, tras quitarse la vida en su departamento de Buenos Aires en medio de una profunda crisis económica y financiera que atravesaba la Fundación Favaloro.

Fuente y fotos: A24



