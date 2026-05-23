La intervención judicial y el desplazamiento de la conducción encabezada por Abel Furlán profundizaron la incertidumbre en la negociación salarial metalúrgica. Las conversaciones informales con las cámaras empresarias quedaron virtualmente frenadas y miles de trabajadores continúan con escalas salariales de abril.

Tras el fallo que anuló la elección nacional del sindicato y desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán, la principal preocupación dentro de la organización pasó a ser el impacto directo sobre la discusión salarial, en un contexto donde los trabajadores metalúrgicos continúan percibiendo escalas correspondientes al mes de abril.

Paritarias UOM: el impacto de la intervención

Hasta antes de la intervención, las negociaciones entre la UOM y las cámaras empresarias se desarrollaban de manera parcial y por fuera de los canales formales. Como informó Mundo Gremial, el gremio no contaba con las certificaciones de autoridades vigentes ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, situación que ya dificultaba la posibilidad de solicitar audiencias y menos aún homologar acuerdos salariales.

Ahora, con la intervención judicial consumada y la conducción electa desplazada, el escenario se volvió todavía más incierto. La dirigencia que encabezaba Furlán ya no posee firma legítima ante las autoridades laborales, por lo que cualquier negociación paritaria queda condicionada al avance del proceso judicial y a la toma de control administrativa por parte del interventor designado, el Dr. Alberto Biglieri.

En los hechos, las conversaciones salariales que venían desarrollándose de manera reservada entre el sindicato y los empresarios quedaron frenadas, al menos hasta que el interventor asuma plenamente el manejo institucional del gremio y defina cómo continuará el vínculo con las cámaras del sector.

Qué había reclamado la UOM a los empresarios

La UOM reclamaba un adelanto salarial del 10% desde abril y había advertido que, si no existían respuestas empresarias, comenzaría con asambleas en fábricas a partir de la próxima semana. Mientras tanto, los trabajadores metalúrgicos siguen percibiendo salarios congelados. Según las escalas vigentes, el valor hora de un ingresante ronda actualmente los $4.313, mientras que las categorías administrativas iniciales perciben cerca de $830.000 mensuales. Los salarios intermedios oscilan entre $900.000 y $1.100.000, y el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) se ubica alrededor de $1.036.000. Todos esos valores corresponden a la última escala cerrada para marzo y no contemplan aumentos para mayo.

Dentro de la UOM también crecen las críticas hacia el rol del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien quedó en el centro de la discusión por la demora en la certificación de autoridades sindicales y ahora en la intervención judicial por su nexo con el Grupo Techint, hoy el principal enemigo empresario de la organización sindical.

La situación genera fuerte malestar interno en la UOM, donde consideran que la intervención afecta de manera directa la posibilidad de discutir aumentos salariales en medio de una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Fuente y fotos: Mundo Gremial



