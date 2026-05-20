La extraña hipótesis de Milei sobre los marcianos en medio de una nueva crítica a la prensa.

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gobierno mediante una serie de comparaciones metafóricas durante un evento organizado por el Banco de Valores en el Museo Malba de Buenos Aires. Ante un auditorio de empresarios, el mandatario apeló a lo que denominó "el ejercicio del marciano" para analizar la realidad argentina desde una perspectiva externa.

Hechos vs. cobertura mediática

Según la visión del mandatario, si un alienígena llegara al país y analizara la situación basándose exclusivamente en los "datos duros" y en los hechos concretos, concluiría que "la reconstrucción de este país es maravillosa".

En ningún momento planteó la posibilidad de que ese visitante camine por las calles observando la realidad de la gente de a pie y dialogando sobre cómo impacta el modelo económico en la vida diaria de las personas. En vez de ello, Milei enfatizó que si ese visitante leyera el Boletín Oficial, llegaría a la conclusión de que la Argentina está en camino a ser una de las principales potencias mundiales en un plazo de 30 años.

Sin embargo, el Presidente marcó un fuerte contraste con la percepción que, según él, construye la prensa local. "Si se pone a mirar la televisión y a leer los diarios, seguramente va a creer que estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos", lanzó ante los asistentes.

"Abstinencia de pauta"

En este marco, el jefe de Estado aprovechó para renovar sus críticas hacia el periodismo, acusando a los medios de no reflejar la supuesta mejora de las variables debido a intereses económicos particulares. El libertario fue tajante al señalar que existe una "divergencia entre lo que dicen los datos y los medios".

Para cerrar, Milei ensayó una explicación sobre lo que considera una falta de objetividad periodística: "Se ve que les agarró una abstinencia de pauta", sentenció, vinculando el tono de la cobertura mediática con la decisión de su administración de eliminar la publicidad oficial en los medios de comunicación.

Fuente y fotos: La Voz