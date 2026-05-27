El viernes 15 de mayo se concretó el despido de 140 técnicos y especialistas del organismo científico, de los cuales 83 son observadores meteorológicos. El servicio es clave para la actividad marítima, para el tráfico aéreo y terrestre, y para la actividad productiva del agro.

"Esto implica que hay una ventana de entre 9 y 12 horas que más de 60 estaciones meteorológicas no realizan observación", explicaron los trabajadores del organismo, y apuntaron que “estamos en un apagón del Servicio Meteorológico nocturno".

La frase pertenece a Ana Saralegui, trabajadora y delegada de ATE en el SMN y exhibe un panorama no solo desolador para el organismo nacional dedicado al clima sino también para las actividades que dependen de él, como el transporte o el sector agrícola.

Saralegui le dijo al medio "Tiempo" sobre el impacto del ajuste y los despidos efectivizados por Federico Sturzenegger en el sector: "El viernes pasado, 15 de mayo, se concretó el despido de 140 compañeros, de los cuales 83 son observadores meteorológicos. Esto implica que más de la mitad de las estaciones meteorológicas no realizan observaciones de noche, o sea que hay una ventana entre 9 y 12 horas que más de 60 estaciones meteorológicas no realizan observación".

Pronósticos debilitados

Según remarcan desde el SMN, esto produce que se debiliten los pronósticos, el sistema de alerta temprana, "que es tan importante para cuidar y proteger la vida de las personas, y a partir de ahí, todos los informes que se realizan en el Servicio para el campo, la industria, las empresas de energía, otros particulares, también para atender oficios judiciales o de prefectura: "Hay una falta de datos en apagón meteorológico que lo puso en marcha este gobierno".

"La falta de datos que no se suben al banco mundial de datos hacen que nuestro pronóstico empiece a ser más débil y eso nos preocupa porque hace más débil nuestro sistema de alertas tempranas”, advierte Saralegui.

En el Servicio quedaron poco menos de 850 personas, cuando un relevamiento del 2017 destacó que la planta óptima para trabajar en el SMN debía ser de 1200 empleados. "Ahí se ve, en esa falta de compañeros, justamente el tema de la no observación meteorológica durante la noche en más de 60 estaciones meteorológicas", grafica la delegada sindical.

Problemas para la actividad marítima y para el agro

El listado es largo, pero por ejemplo se destaca que el organismo es el responsable del pronóstico para todo el mar argentino. Hay pronosticadores aeronáuticos especiales para las rutas de vuelo de los aviones: "Entonces estamos en el tráfico aéreo, marítimo y terrestre", remarcan.

"Después, por ejemplo, estamos con las mesas de sequía, donde se declara sequía o no según la información que da el Servicio, que eso después a muchas empresas o territorios, el tema de cobrar seguros o subsidios, es muy importante. Somos los que informamos, somos la voz oficial, el único organismo que puede transmitir el sistema de alertas tempranas, que es para cuidar la vida y los bienes de las personas. Damos alertas por olas de calor u olas de frío, que son muy importantes para la salud también o para el campo", añade Saralegui.

Cada estación meteorológica que observa suma una estadística vital para ver los procesos climáticos y para la toma de decisiones en diferentes rubros. El SMN cuenta con estaciones de más de 60 años, algunas ya superaron los 100 años.

Los vuelos dependen de las observaciones nocturnas

El impacto de la reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comienza a percibirse de forma concreta. Dos semanas atrás, al menos dos aeropuertos de distintas provincias informaron reducciones en sus planes de labor a partir de la disminución en las observaciones y por lo tanto en la disponibilidad de información meteorológica.

“El desfinanciamiento y la reducción de áreas estratégicas afectan el funcionamiento de organismos que brindan servicios esenciales. Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población”, planteó a través de un comunicado.

La "modernización" de Sturzenegger: despidos y más despidos

El 24 de abril las y los trabajadores realizaron un paro, y no descartan nuevas medidas de fuerza. Aquella vez el Gobierno declaró ilegal el paro en el Servicio Meteorológico para tapar el desguace argumentando de una supuesta "esencialidad" no contemplada por ley.

También a fines de abril salió el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026 el cual estableció que “la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o través de terceros”. Es decir, el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea lo podrán prestar privados. Un cambio que se da en paralelo con los despidos y denuncias de vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y que coincide con medidas similares tomadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde roles que cumplía el Estado se convierten en negocios de privados.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger usó su cuenta de X días atrás para contar la “historia increíble” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dio datos sobre los supuestos exceso de personal y deficiencia tecnológica del sector para justificar la oleada de despidos y desmantelamiento que atraviesa, y recibió una catarata de críticas y desmentidas. “Un ministro que, con la nuestra, miente descaradamente y juega con el futuro del SMN y sus trabajadores”, resumió el colectivo Somos SMN.

Sturzenegger aseguró que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto mucho menor, manejado por 150 personas en lugar de las 1.000 actuales. Según su diagnóstico, el ajuste se llama “modernización drástica”.

Fuente y fotos: InfoGremiales