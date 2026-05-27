Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini resolvieron tomar ambos colegios por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, fue adoptada en asambleas estudiantiles realizadas durante la jornada, en las que participaron decenas de alumnos de ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según resolvieron los estudiantes, la protesta comenzará durante la noche, una vez finalizado el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con permanencia dentro de los edificios. Pese a la ocupación, las clases no quedarían completamente suspendidas. De acuerdo con lo acordado en las asambleas, cada estudiante podrá optar por adherirse o no a la medida y, en paralelo, se organizarán clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, explicó en declaraciones a A24 que la intención es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Además, señaló que la continuidad de la medida será evaluada día a día en nuevas asambleas.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La principal exigencia apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales e instituciones dependientes.

Sin embargo, la norma actualmente se encuentra judicializada y su aplicación quedó suspendida mientras se define el esquema de partidas presupuestarias. El Gobierno nacional apeló fallos iniciales que ordenaban implementar los artículos vinculados a recomposición salarial y financiamiento educativo. En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones automáticas del presupuesto a que la inflación anual supere el 14,3%.

Paro docente universitario

La toma de los colegios se produce además en medio de un conflicto más amplio dentro del sistema universitario nacional. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes en reclamo de paritarias y mejoras salariales.

“Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó el gremio en un comunicado. La medida también cuenta con el acompañamiento de otros sindicatos del sector, como Conadu y Conadu Histórica, que vienen denunciando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y dificultades presupuestarias en las universidades nacionales.

Fuente y fotos: NA