El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), continúa ejecutando nuevas soluciones habitacionales en el barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña, consolidando políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y generar empleo genuino en la ciudad.

Durante la visita, destacaron el ritmo sostenido de ejecución y el impacto positivo que estas obras generan en la economía local, ya que emplean de manera directa a decenas de trabajadores de la zona, fortaleciendo además la actividad de distintos sectores vinculados a la construcción.

Desde el IPDUV remarcaron que esta intervención integral forma parte del plan estratégico impulsado por el Gobierno provincial para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas, mediante obras que también contribuyen al crecimiento urbano ordenado y al fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, informaron que, una vez finalizados los detalles constructivos y las obras complementarias de infraestructura, las viviendas serán adjudicadas a través de un sorteo público y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para todas las familias saenzpeñenses inscriptas que aspiran a acceder a su hogar propio. “El compromiso es continuar sosteniendo la obra pública, generando oportunidades y acercando soluciones concretas a las familias chaqueñas”, señalaron desde el organismo provincial.

Periodismo365