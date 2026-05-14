Anoche, un trabajador gastronómico fue víctima de un violento asalto. El hombre que cumple tareas de delivery para una rotisería fue interceptado por dos delincuentes armados cuando estaba entregando pedidos en el Barrio Obrero. "Dónde querés el balazo", amenazaron al trabajador, a la vez que apuntaban con una pistola a la cabeza y otros lugares del cuerpo.

La víctima, un hombre de 58 años de edad, minutos después formalizó denuncia penal en Comisaría 3º, detallando que a las 23.00 horas estaba realizando su trabajo de delivery para una rotisería, en una motocicleta Motomel Blitz, de 110 cc., color negro y gris, dominio colocado A05NUN.

En momentos que estaba entregando pedidos de comida en calle 33 entre 8 y 10 del Barrio Obrero, fue interceptado por dos ladrones que se movilizaban en una motocicleta de 110 cc., "pelada" sin carenados y plásticos. Rápidamente el acompañante descendió y con una pistola encañonó al delivery mientras el conductor cruzó la moto delante de la suya para cerrarle el paso.

Fue allí que le exigieron la entrega de la moto y todo lo que llevaba, amenazándolo de muerte con la pistola. "Dónde querés el balazo" advirtieron a la víctima, quien por temor a su integridad física entregó la motocicleta y hasta la comida, momento en que los delincuentes huyeron ya en dos motocicletas para la zona del Barrio Hipólito Irigoyen, por calle 10.

El denunciante agregó que bajo el asiento de su motocicleta tenía 1 Termolar Stanley, color negro; 1 anteojos de aumento con su estuche color negro, 1 cargador de celular Motorola, color negro; 1 juego de llaves planas, 1 kit completo de electricista, 1 billetera color marrón con tarjetas de débito y crédito del Nuevo Banco del Chaco, Banco Patagonia, Personal Play, Mercado Pago y Uala, 1 carnet de conducir y una tarjeta verde de su motocicleta, todo a su nombre. Afortunadamente no resultó herido ni lesionado.

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