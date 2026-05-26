Hubo un gran descontrol en Avellaneda, conurbano bonaerense; por el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo: derribaron vallas para llevarse una porción.

Una reconocida parrilla del sur del conurbano había organizado un evento con la intención de preparar un emparedado de más de 700 metros. Sin embargo, el público no esperó a que el bocadillo estuviese terminado y comenzaron a saquear.

El evento que se promocionaba como "el sánguche de matambre a la pizza más grande del mundo" terminó en descontrol este lunes, luego de que el público derribase las vallas mientras el bocadillo aún estaba siendo preparado. Ocurrió en la ciudad de Avellaneda, en un evento organizado por una histórica parrilla y que además había sido promocionado por el intendente Jorge Ferraresi.

La celebración tenía un doble significado para los dueños de la parrilla El Tano: conmemorar el 25 de Mayo y festejar los 25 años del tradicional local del sur del conurbano bonaerense. Por ese motivo, desde hace semanas promocionaban el evento en las redes, donde prometían un sándwich de 750 metros que uniría la puerta del comercio, en Av. Mitre 5735, con el Parque Domínico.

La organización incluyó sponsors, vallado e incluso la venia del intendente local, Jorge Ferraresi, quien promocionó el evento en su cuenta de X, en donde anunció la invitación "a degustar un sánguche de matambre a la pizza de 7 cuadras" y hasta se hizo presente en el lugar, en donde se tomó algunas fotos junto a los parrilleros. El horario de la convocatoria era a las 11 de la mañana.

Sin embargo, según destacaron algunos asistentes a través de las redes, la preparación se demoró. "Recién a la 1 empezaron a cortar el pan a las 2 estaban llegando los camiones donde cocinaban en parrillas al aire libre", relataba una usuaria en X. Otra, contaba que esperó hasta las 16, pero que a esa hora los parrilleros todavía no habían terminado. Finalmente, el hambre pudo más y decenas de vecinos que habían acudido al evento derribaron las vallas y se abalanzaron sobre el sándwich, que había sido cortado en porciones individuales.

En los videos que circularon a través de las redes se puede ver el momento en el que una multitud se lanza sobre la la mesa en la que reposaba la preparación. Algunos, llegan a tomar una o varias porciones. Otros, los que no actuaron con suficiente rapidez o directamente prefirieron esperar a la organización del evento, volvieron a sus casas con las manos -y los estómagos- vacíos.

"En síntesis fue un sándwich de exposición que se podía ver desde las 11hs hasta las 18hs, donde te invitaron para que solo lo mires y te canses de esperar", explicaba una usuaria en Instagram, quien cuestionaba además que la espera por la llegada del intendente fue lo que demoró la entrega de las porciones.

"Se llevaron cosas que formaban parte de la organización"

Tras los incidentes, desde la parrilla compartieron un comunicado en redes en el que agradecieron a quienes participaron del evento y lamentaron lo ocurrido. Desde el comercio destacaron que "durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía", aunque agregaron que algo les "dejó un amargo al final del evento".

"En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada", describieron desde la parrilla. Y contaron además que algunos de los que saltaron las vallas incluso "se llevaron cosas que formaban parte de la organización".

"Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila", afirmaron.

Fuente, multimedia y fotos: Clarín



