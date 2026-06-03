Desde el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia ratificaron la medida que busca paliar el impacto de la crisis económica.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, Victoria Tejeda, advirtió sobre el crecimiento de la demanda alimentaria en distintos sectores de la sociedad santafesina. La funcionaria explicó que los incrementos alcanzan tanto a los programas de módulos alimentarios para familias vulnerables como a los aportes destinados a gobiernos locales e instituciones que sostienen comedores y copas de leche en todo el territorio provincial.

“Son cerca de 1.000 instituciones en toda la provincia que prestan este servicio alimentario a los santafesinos” señaló Tejeda, quien además remarcó que en los últimos meses comenzaron a recibir nuevos pedidos de asistencia por parte de sectores que antes solicitaban otro tipo de acompañamiento.

“Hasta hace un año los centros de jubilados o clubes de abuelos nos pedían talleres deportivos o culturales. Hoy nos están pidiendo abrir una copa de leche o un comedor para poder brindarle a sus socios” afirmó de manera tajante la ministra.

Por último, Tejeda consideró que este escenario refleja “la realidad económica y social que vive el país” y sostuvo que la provincia intenta responder con mayor presencia del Estado. “Ningún santafesino ni santafesina va a quedarse sin su plato de comida” concluyó.

Fuente: Conclusión - Fotos: Facebook