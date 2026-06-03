El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof llegará a Corrientes este miércoles 3 de junio con agenda completa. Está previsto reunión protocolar con el gobernador Juan Pablo Valdés alrededor de las 16.00 horas.
En Corrientes, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”. Será en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de ello, firmará convenios de cooperación entre Buenos Aires y la provincia mesopotámica. Serán acuerdos interministeriales en Seguridad, Desarrollo Agrario y de Gobierno.
En el marco de la presentación de su libro en el Campus de Derecho de la UNNE “De Smith a Keynes”, el gobernador de Buenos Aires ya tiene previsto recorridas en la Capital y Empedrado. De acuerdo a lo que indicaron principales referentes del Partido Justicialista, Kicillof estará en Capital y será recibido por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Asimismo, el primer mandatario bonaerense también se trasladaría a la localidad de Empedrado para una reunión entre principales referentes del partido. Todo va a depender de la disponibilidad en la agenda.
Fuente y fotos: Radio Sudamericana