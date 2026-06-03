El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof llegará a Corrientes este miércoles 3 de junio con agenda completa. Está previsto reunión protocolar con el gobernador Juan Pablo Valdés alrededor de las 16.00 horas.

En el marco de la presentación de su libro en el Campus de Derecho de la UNNE “De Smith a Keynes”, el gobernador de Buenos Aires ya tiene previsto recorridas en la Capital y Empedrado. De acuerdo a lo que indicaron principales referentes del Partido Justicialista, Kicillof estará en Capital y será recibido por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Asimismo, el primer mandatario bonaerense también se trasladaría a la localidad de Empedrado para una reunión entre principales referentes del partido. Todo va a depender de la disponibilidad en la agenda.

Fuente y fotos: Radio Sudamericana