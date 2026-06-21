Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio. Los proyectos seleccionados representarán al Chaco en la final nacional y podrán acceder a importantes premios, capacitaciones y oportunidades de expansión internacional.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio a través de la página web de la Subsecretaría de Emprendedurismo. La instancia provincial se desarrollará entre el 31 de agosto y el 30 de octubre, mientras que la final nacional tendrá lugar en noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires.”Es un certamen que busca destacar a los emprendimientos locales que posteriormente competirán en el concurso nacional y luego en la Copa Mundial de Emprendedores”, explicó el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Budiño.

El concurso contempla dos categorías principales: Emprendimientos Tradicionales con Modelo Innovador y Proyectos Tecnológicos y de Innovación Científica. Además, incluye las subcategorías Despegue Emprendedor, destinada a proyectos de reciente creación, y Crecimiento y Expansión, orientada a emprendimientos consolidados.

Budiño destacó que la instancia provincial contará con un jurado integrado por representantes de los sectores académico, público y privado, además de instituciones vinculadas al ecosistema emprendedor y la innovación. “Es un concurso abierto para todos los emprendedores, incluso para quienes recién comienzan. Habrá un amplio período de inscripción para que los interesados puedan formalizar su situación y participar”, señaló.

Para concursar, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores que administra la Subsecretaría de Emprendedurismo. Por su parte, la coordinadora de la Subsecretaría, Sonia Pereira, remarcó que el objetivo de la propuesta es brindar identidad, visibilidad y legitimidad a los emprendimientos locales. “Esta iniciativa permite posicionar a los emprendedores chaqueños a nivel nacional con el sello argentino, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo”, expresó.

Asimismo, destacó las distintas acciones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer el ecosistema emprendedor, entre ellas la participación de más de 400 emprendedores en la Bienal Internacional de Esculturas, la selección de 20 proyectos para formar parte de la Expo Rural de Palermo y la promoción de productos locales a través de la plataforma “Multitienda Chaco”. “Desde nuestra área acompañamos a los emprendedores, facilitamos herramientas y promovemos instancias de capacitación para impulsar sus proyectos”, agregó.

Importantes premios y beneficios

Los ganadores de la instancia provincial accederán a mentorías especializadas, becas y descuentos en programas de formación, además de un premio económico total de cinco millones de pesos por categoría.

Entre los beneficios se destacan mentorías de Sancor Seguros Impulsa, descuentos en membresías del G100, becas para el Posgrado de Negocios Digitales de la Universidad del CEMA y para el Programa Simulador de Emprendimiento de Trep Camp, así como talleres de comunicación efectiva brindados por la Fundación Empretec.

Además, los representantes chaqueños contarán con traslado y estadía cubiertos para participar de la final nacional en Buenos Aires. Por otro lado, todos los participantes tendrán acceso gratuito al curso “Journey Emprendedor” de la Iberoamerican Technology Foundation.

En la instancia nacional, los ganadores de cada categoría obtendrán financiamiento para viajar a Estados Unidos y participar de actividades de formación, vinculación y expansión comercial. También accederán a programas de fortalecimiento empresarial, membresías bonificadas, becas de capacitación, la posibilidad de ser preseleccionados para la Copa Mundial de Emprendedores y créditos de Amazon Web Services.

Desde el Gobierno provincial destacaron el compromiso de promover políticas públicas orientadas al desarrollo emprendedor, la innovación y la generación de oportunidades para que los proyectos chaqueños puedan crecer, consolidarse y competir en escenarios nacionales e internacionales.

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