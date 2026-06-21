Las tres centrales sindicales se reunieron el jueves para coordinar un plan de lucha conjunto ante "el ajuste" de Javier Milei que incluiría una marcha federal y un paro general. Sin fechas definidas, la CGT y las dos CTA esperan que finalice el Mundial, que captura la atención del país, para avanzar con las medidas.

La decisión se tomó luego de una reunión "poco habitual" que mantuvieron el jueves los máximos referentes de las tres centrales, quienes decidieron dejar de lado sus históricas diferencias para coordinar acciones frente al rumbo económico y laboral del Gobierno. El encuentro se produjo tras el fracaso de la estrategia judicial para frenar la reforma laboral impulsada por el oficialismo y luego de las denuncias realizadas en la reciente conferencia de la OIT en Suiza, donde calificaron las políticas del Gobierno como "antiobreras".

Del cónclave participaron por la CGT los integrantes del triunvirato Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros). En representación de las CTA estuvieron Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo Godoy (CTA-A). "Las tres partes quedaron muy satisfechas. Se trataron de dejar los matices a un costado", graficó un dirigente que participó del encuentro en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Los referentes sindicales calificaron como "grave" el contexto que atraviesa el país, especialmente para la clase trabajadora, "por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales". En ese marco, coincidieron en la "necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero" como herramienta fundamental "para enfrentar los desafíos actuales".

Si bien las medidas aún no tienen fecha precisa, las centrales sindicales acordaron esperar a que finalice el Mundial de Fútbol antes de concretar las acciones. La estrategia contempla, en primera instancia, una marcha federal con presencia de gremios de todo el país, para luego avanzar con un paro general.

Entre las iniciativas analizadas también se incluye el acompañamiento a "diferentes conflictos sectoriales" y la realización de giras por las provincias con dirigentes de las tres centrales para coordinar actividades con referentes regionales. Finalmente, las centrales acordaron continuar con encuentros periódicos para definir una agenda común "de reivindicaciones y medidas de acción" que permitan "defender los intereses de la clase trabajadora".

Fuente y fotos: InfoGremiales