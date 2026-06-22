La formación ferroviaria sanitaria descarriló anoche en cercanías de Quitilipi. Había salido de Presidencia Roque Sáenz Peña con destino a estación Cacui, Fontana.
Foto: Ilustrativa - Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que la formación ferroviaria número 1040/7762 estaba compuesta por 11 vagones y la locomotora.
Tras partir de Presidencia Roque Sáenz Peña a las 20.40 horas, como consecuencia del pésimo estado de las vías; descarriló un vagón luego de pasar la estación Quitilipi, a las 23.00 horas de ayer domingo. Está previsto que en la mañana de este lunes, personal de Vía y Obras intervenga para encarrilar el vagón y así el Tren 25 de Mayo pueda continuar su viaje a destino.
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