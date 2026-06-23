Lo hizo bajo el argumento de reducir los costos de financiamiento del Tesoro Nacional. Ante posibles controversias, los acreedores podrían demandar al Estado argentino en tribunales estadounidenses.

La medida que esconde un acto de entrega de soberanía judicial fue oficializada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de reducir los costos de financiamiento del Tesoro Nacional.

Puntualmente, el decreto autoriza a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas a tomar préstamos con garantías parciales de los organismos acreedores, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Paralelamente, habilita a contemplar la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de la ciudad de Nueva York, siguiendo una práctica habitual de los mercados financieros internacionales. En otras palabras, el decreto firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo resolvió que el Estado argentino renuncie a invocar inmunidad de jurisdicción para discutir esos litigios. Y el hecho de que se permita que los contratos incluyan cláusulas por las cuales las controversias podrán resolverse ante tribunales estaduales o federales de Nueva York significa que los acreedores podrían demandar al Estado argentino en tribunales estadounidenses.

Si bien el decreto deja claro que el Gobierno podrá aumentar su deuda sin consultarle al Congreso, como así también comprometerse a resolver conflictos en tribunales extranjeros, conserva la protección sobre algunos de sus activos estratégicos. O sea que objetará cualquier intento de embargo de los siguientes bienes del Estado:

Cualquier reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Bienes del dominio público situados en territorio argentino.

Bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso.

Activos diplomáticos y consulares.

Bienes de carácter militar o bajo control de agencias de defensa y seguridad.

Bienes que formen parte de la herencia cultural de la Nación.

Impuestos y regalías adeudadas al Estado Nacional.

Por otra parte, el decreto establece que el Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones. La medida significa que el Gobierno tendrá una herramienta legal para acceder a financiamiento internacional por hasta 5 mil millones de dólares, que puede conseguir tasas más bajas de acuerdo a las garantías que ofrezcan los organismos multilaterales, y puede cerrar las operaciones sin necesidad de dictar un nuevo decreto para cada préstamo. Por su parte, los acreedores tendrán mayor seguridad jurídica al poder litigar en Nueva York y mantener sus garantías habituales de los mercados internacionales.

Fuente y fotos: Página/12