Este sábado, al conmemorarse el 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, el gobernador Leandro Zdero presidió en Presidencia Roque Sáenz Peña el acto central provincial de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, acompañado por el intendente Bruno Cipolini, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; autoridades provinciales, municipales, legislativas, educativas, fuerzas de seguridad, docentes, familias y miles de estudiantes de toda la provincia.

En su discurso, el gobernador Zdero destacó que el 20 de junio “no es una fecha más”, sino un día que invita a reflexionar sobre la identidad nacional, la historia y el compromiso con el futuro. “Prometer lealtad a la bandera es mucho más que repetir palabras. Es decirle sí a la patria, a la Argentina y al país que queremos construir entre todos”, expresó el mandatario provincial.

Asimismo, remarcó el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad mejor: “Hoy vemos una generación que le dice al país que está dispuesta a ser parte de su historia. Ustedes son la Argentina que empieza de nuevo cada mañana, la esperanza que camina con uniformes, mochilas, cuadernos y sueños”.

Zdero también reivindicó el legado de Manuel Belgrano, al señalar que fue “un hombre de ideas, de acción y de servicio”, y destacó especialmente su visión sobre la educación como herramienta fundamental para el desarrollo de la Nación.

Dirigiéndose a los estudiantes, los alentó a perseguir sus sueños y a comprometerse con valores como el esfuerzo, la honestidad, la solidaridad y el respeto por los demás. “Nunca permitan que nadie les diga que no pueden. La Argentina necesita de sus sueños y también de su compromiso para hacerlos realidad”, afirmó.

Por otra parte, agradeció el trabajo diario de docentes y familias, reconociendo su rol fundamental en la formación de los niños y jóvenes chaqueños. “Hoy ustedes prometen lealtad a la bandera y yo, como gobernador, también quiero hacer una promesa: seguir trabajando para que cada niño del Chaco tenga oportunidades, para que cada escuela sea un lugar de aprendizaje y esperanza y para que cada familia pueda proyectar un futuro mejor”, sostuvo.

BRUNO CIPOLINI: “FELICITO AL GOBERNADOR PORQUE CHACO BAJÓ LA MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL”

A su turno, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, agradeció al Gobierno provincial por haber elegido a la ciudad termal como sede del acto central por el Día de la Bandera. “Quiero agradecer al señor gobernador por la decisión de realizar este acto central en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es un orgullo y una enorme satisfacción para todos nuestros vecinos”, manifestó.

Durante su mensaje, el jefe comunal se refirió a la baja de la mortalidad materno infantil ”Quiero destacar, agradecerle y felicitarlo Gobernador a seguir adelante por los datos de la baja de mortalidad materno infantil en la provincia del Chaco. Me parece que es algo que no podemos pasar por alto, en este contexto de encuentro”. Además, recordó la figura de Manuel Belgrano, y su rol como protagonista de la independencia argentina, su compromiso patriótico y su convicción en la educación como motor de desarrollo.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer los valores que unen a los argentinos y de apostar al futuro a través de la formación de las nuevas generaciones. “La grandeza de la patria vive en cada uno de nosotros. Vive en las familias, en el compromiso de los docentes y, especialmente, en cada uno de estos niños que hoy realizan su promesa de lealtad a la bandera”, expresó.

En uno de los momentos más emotivos de su intervención, Cipolini compartió que entre los estudiantes que realizaron la promesa se encontraba su hija Josefina, lo que le otorgó un significado especial a la ceremonia. Finalmente, instó a los alumnos a disfrutar de su etapa escolar, a formarse como buenos ciudadanos y a honrar diariamente los valores de la bandera argentina.

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