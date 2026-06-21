La ceremonia fue encabezada por el gobernador Leandro Zdero en la Escuela de Policía durante la tarde del sábado. Durante el acto, el mandatario anunció también que el Gobierno avanzará en la ampliación, refacción y modernización de la institución, para fortalecer la formación de los futuros efectivos.

Durante su mensaje, el gobernador destacó el profundo significado del juramento para quienes eligieron la carrera de la seguridad pública. “Es un orgullo poder tomar juramento a quienes se están formando para ser policías y agentes del Servicio Penitenciario. Es un compromiso y una promesa de defender a los chaqueños y a los argentinos hasta dar la vida”, expresó Zdero.

Asimismo, remarcó que la formación de los recursos humanos constituye uno de los pilares del Plan Estratégico de Seguridad impulsado por la actual gestión. “Cuando hablamos de seguridad tenemos que garantizar la formación de nuestros agentes. Por eso pusimos en marcha un plan inédito en la provincia, con una planificación clara y con profesionales que acompañan el proceso de formación en las distintas disciplinas para que, cuando egresen, puedan desempeñar sus funciones con la mayor preparación posible”, sostuvo.

El mandatario también valoró el carácter federal de la convocatoria de la Escuela de Policía, destacando la presencia de aspirantes provenientes de distintos puntos del territorio chaqueño. “Hay alumnos que llegan desde Santa Sylvina, Las Palmas, Fortín Lavalle y otras localidades del interior profundo. Eso demuestra el alcance federal de esta institución y el compromiso de muchos jóvenes con el servicio público”, señaló.

En ese contexto, Zdero confirmó que el Gobierno provincial ejecutará importantes obras en la Escuela de Policía. “Quiero dar una buena noticia: además de continuar con los ingresos de nuevos aspirantes, vamos a ampliar, refaccionar y modernizar esta escuela para que quienes se forman aquí cuenten con mejores instalaciones y con un espacio acorde a la importancia de la tarea que desempeñarán”, anunció.

"ES UNA POLÍTICA DE ESTADO”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseguró que la incorporación de nuevos efectivos y la capacitación permanente forman parte de una política pública sostenida. “Todos los años incorporamos aspirantes y todos los años renovamos este compromiso con la formación. Se trata de una política de Estado que tiene continuidad, con capacitación permanente y con nuevos funcionarios policiales y penitenciarios que serán quienes representen a nuestras instituciones en el futuro”, expresó; y destacó que el Gobierno avanzará con mejoras edilicias tanto en la Escuela de Policía como en el Servicio Penitenciario Provincial.

”ES UN COMPROMISO PARA TODA LA VIDA”

El jefe de Policía, Fernando Romero, remarcó el valor que tiene el juramento para quienes visten el uniforme. “Jurar lealtad a la Bandera significa asumir un compromiso de vida. Es un deber que permanece incluso después del retiro, porque el policía nunca deja de ser policía. Siempre debemos estar dispuestos a proteger a la sociedad, aun poniendo en riesgo nuestra integridad”, afirmó.

Romero precisó que participaron del acto alrededor de 250 cadetes de la Escuela de Policía y unos 70 alumnos del Servicio Penitenciario Provincial. Además, recordó a los efectivos caídos en cumplimiento del deber. “Hoy también homenajeamos a nuestros 40 héroes, quienes dieron su vida por la seguridad de los chaqueños y cumplieron el juramento que realizaron cuando vistieron por primera vez el uniforme”, manifestó.

"NO ES UN SIMPLE TRÁMITE”

Finalmente, la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Marisa Godoy, sostuvo que el juramento representa mucho más que un acto protocolar. "No es un simple trámite. Jurar fidelidad a la Bandera implica responsabilidad, sacrificio, empatía y compromiso en cada una de las funciones que deberán cumplir al servicio de la sociedad", expresó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las familias de los aspirantes. “El apoyo de los padres, hermanos, esposo/a es fundamental para quienes eligen una carrera tan exigente y de permanente vocación de servicio”, concluyó.

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