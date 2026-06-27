El joven Martín Marcelo Canteros, de 16 años de edad; fue localizado por efectivos policiales durante tareas de búsqueda realizadas en distintos sectores de la ciudad y el protocolo fue desactivado por disposición judicial.

En el marco del Protocolo de Búsqueda de Personas, los efectivos realizaron recorridas y averiguaciones en distintos puntos de la ciudad, exhibiendo fotografías del menor y recabando información que permitiera establecer su paradero.

Finalmente, a partir del aporte de un vecino, el joven fue localizado en el barrio San Martín y posteriormente trasladado a la unidad policial, donde fue examinado por el médico de turno, constatándose que se encontraba en buen estado de salud.

Según manifestó el adolescente, se había retirado de su hogar tras mantener una discusión familiar. Tras informar la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda y las actuaciones correspondientes.

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