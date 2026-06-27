Ocurrió este sábado en el Barrio ExCaesa de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde una vecina alcanzó a ver justo a tiempo las maniobras de un joven, pidió auxilio a sus vecinos y milagrosamente lograron salvarlo.

Las mismas fuentes remarcaron que los uniformados lograron hablar con la víctima de 28 años de edad, quien se identificó y explicó que se encuentra en situación de calle, aduciendo haber tomado esa decisión ante la falta de salida laboral y su situación económica.

En esas circunstancias se solicitó una ambulancia del Hospital "4 de Junio", a cargo de una Licenciada en Enfermería quien ante la dificultad para ingresar al terreno, fue asistida por personal policial, trasladando en camilla al damnificado hasta la ambulancia y luego hacia la Guardia de Emergencias.

Una vez allí fue atendido por el Médico de Guardia, aguardándose diagnóstico. Se hace constar que se procedió al secuestro de varios metros de cable coaxial, 1 campera inflable, 1 buzo color verde, 1 mochila color negro y 1 hoja de cuchillo de 5 centímetros envuelta en goma negra.

Abordaje integral a la problemática del suicidio

Al respecto, en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/salud/mental-y-adicciones/suicidio quienes necesiten asesoramiento podrán encontrar sugerencias sobre el Abordaje integral de la problemática del suicidio.

Abordar la problemática del suicidio implica pensar en términos de complejidad y multicausalidad. Se trata de un fenómeno de gran magnitud tanto a nivel mundial como en nuestro país, que afecta al tejido social, con alto impacto para el entorno familiar y social de la persona y su comunidad de pertenencia, con efectos de amplio alcance.

Esta problemática sigue siendo una prioridad de salud pública a nivel mundial. Asimismo, los datos de los que se dispone actualmente confirman que el suicidio es prevenible y que se precisa de un abordaje integral y un enfoque intersectorial para que las estrategias sean eficaces.

Para abordarla y contribuir a disminuirla, la estrategia principal es la prevención, entendida desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos, en especial en los grupos etarios de adolescentes y de personas mayores.

Existe una idea socialmente muy extendida respecto de la cual el suicidio tiende a ser pensado como un acto individual. Esta concepción trasluce una mirada simplificadora sobre la problemática, que invisibiliza el carácter social que tienen tanto sus causales como sus efectos. Sería erróneo entender al suicidio como una entidad psicopatológica en sí misma, o como un acto que sucede únicamente en el marco de algún padecimiento mental severo. Por el contrario, al ser un fenómeno multicausal, está atravesado por distintos factores interrelacionados de orden personal, comunitario y social, ya sea biológicos, psicológicos, socio-culturales, entre otros.

Esta multicausalidad es la que nos convoca a construir una perspectiva integral en su abordaje que, a su vez, debe situarse en el entorno afectivo y de vida cotidiana de la persona. Esto implica que el abordaje del suicidio, aun cuando se reconozca como acto singular, deberá realizarse desde una perspectiva comunitaria, contemplando el plano grupal y social” (DNSMyA, 2014). En este sentido, ninguna causa o situación estresante es suficiente para explicar un acto suicida. Los distintos factores actúan para aumentar la vulnerabilidad de las personas a este tipo de situaciones

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