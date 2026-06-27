La Universidad Nacional del Chaco Austral inauguró un nuevo espacio destinado al encuentro, trabajo y descanso de su cuerpo docente. La obra, financiada con recursos propios, refleja el compromiso institucional con el bienestar de los profesores y el fortalecimiento de la vida universitaria.

La edificación de 9,70 metros por 8,40 metros, está ubicado en el primer piso del ala norte de la institución, sobre el Resto Bar universitario. El acto fue encabezado por el rector de la Universidad, Germán Oestmann, acompañado por el vicerrector, docentes, personal no docente, representantes gremiales e invitados.

Durante la inauguración, el rector agradeció y felicitó a todos los sectores que hicieron posible la concreción de esta obra, financiada íntegramente con recursos propios de la Universidad. Asimismo, destacó que se trata de "un momento muy importante para la Universidad, ya que hoy cuenta con más de 20.000 estudiantes en carreras presenciales y, al mismo tiempo, con docentes que necesitan espacios adecuados para desarrollar tareas administrativas", expresó.

Además, señaló que muchos de los docentes provienen de otras localidades y provincias para desempeñar sus actividades académicas en la institución, "por eso decidimos invertir en este espacio, para que puedan estar cómodos y también interactuar con otros docentes", afirmó.





La nueva Sala de Profesores fue concebida para brindar mayor comodidad y bienestar al cuerpo docente. Cuenta con sectores destinados al trabajo, encuentro y descanso, además de una cocina equipada.













Su diseño contemporáneo prioriza la iluminación natural, confort y funcionalidad, mediante un mobiliario cuidadosamente seleccionado que genera un ambiente cálido y agradable. En el exterior, la intervención respeta la identidad arquitectónica de la Universidad y se integra de manera armónica al conjunto edilicio.









Con esta inauguración, la UNCAUS reafirma su compromiso con el bienestar de sus docentes, promoviendo mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades y fortaleciendo los espacios de encuentro e integración que enriquecen la vida universitaria.

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