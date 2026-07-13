“Arréglense como puedan”: el duro mensaje del Gobierno nacional a los productores de yerba mate.

El representante de Misiones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Ricardo Maciel, cuestionó con dureza la respuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante el complejo escenario socioeconómico que atraviesa el sector.

Acompañado por referentes de tareferos, productores, cooperativas y secaderos, Maciel expuso ante el funcionario nacional el impacto negativo de las medidas desregulatorias implementadas desde diciembre de 2023.

“Si bien venía con muy pocas expectativas, la respuesta (de Sturzenegger) generó una frustración realmente grande por la forma en que (el Gobierno nacional) mira a una de las principales economías regionales”, lamentó el dirigente, quien también se desempeña como subsecretario de Asuntos Yerbateros de la provincia. “Es como que no tienen en cuenta la situación de los productores”, añadió.

Sin herramientas oficiales y con posturas inflexibles

Durante el encuentro, la comitiva misionera describió el efecto dominó que provocó la quita de facultades al Inym. “Los tareferos no pueden cobrar lo que corresponde porque el productor no recibe la paga por su materia prima, y las cooperativas y secaderos están en la misma sintonía”, detalló Maciel. Sin embargo, la postura oficial fue inflexible: “No nos van a dar ninguna herramienta para mitigar los efectos de la desregulación. Es muy tajante su postura. Ni siquiera abren la posibilidad de que Provincia y Nación busquen juntos una salida”.

El rechazo a la teoría del “efecto derrame”

La única receta ofrecida por Sturzenegger fue “vender más”, bajo la premisa de que un eventual “efecto derrame” beneficiará a los eslabones más bajos. Maciel rechazó de plano este argumento: “He planteado que eso nunca ocurrió. Una industria que tiene mejor rentabilidad no paga más por la materia prima, sino que aumenta su capacidad de concentración: agranda su secadero, amplía su molino, compra más tierra, extiende su plantación y desplaza a los pequeños y medianos productores”.

Oligopolio y la distorsión de los precios de mercado

Respecto al precio de la hoja verde, que antes se fijaba mediante el Inym, Maciel aclaró que esos valores no eran una imposición estatal, sino el resultado de una mesa de concertación sectorial. “Frente al argumento de que el mercado regula solo, sostengo que los 170 o 200 pesos que se pagan hoy por kilo no son producto de la libre competencia, sino de la imposición de dos o tres industrias“. En ese sentido, remarcó que actualmente “no existe un precio de mercado, sino una fijación de precios por parte de un pequeño oligopolio”.

“Arréglense como puedan” y advertencia a futuro

“En definitiva, al Gobierno nacional no le importa lo que pasa. Y me da mucha pena y bronca el rol de la Secretaría de Agricultura, que debería tomar posición en defensa de la principal economía regional”, fustigó. “Nos dijeron, en una palabra, ‘arréglense como puedan’”, graficó para sintetizar el espíritu de la reunión.

Finalmente, el funcionario provincial lanzó una fuerte advertencia a futuro: “Necesitamos que Nación genere herramientas que ayuden a que esto se corrija en el corto plazo. Si el esquema actual se mantiene, en tres o cinco años tendremos una actividad con una concentración extrema”.

Fuente y fotos: Canal 12 Misiones