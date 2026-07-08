El lamentable suceso ocurrió anoche en el Barrio Tiro Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La populosa barriada se vio conmovida por un incendio en una vivienda que estaba sin luz ya que, según testimonios de los vecinos a los Bomberos; le habían retirado el medidor por falta de pago. La moradora ocupaba velas para alumbrarse y la Policía confirmó a Periodismo365 que el incendio se inició cuando fue a un kiosco, dejando a sus hijos menores de edad solos, momento en que se pusieron a jugar con las velas encendidas. Afortunadamente no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron lo informado siendo recibidos por una mujer de 26 años de edad, quien manifestó que momentos antes se ausentó de su hogar para comprar alimentos por el lapso de 30 minutos, quedando en su casa sus dos hijas menores de edad de 7 y 10 años. Sin embargo al regresar, una de sus hijas le explicó que su hermana estaba jugando con velas. En el informe policial, consta que el inmueble no cuenta con energía eléctrica, aclarando que la propietaria se alumbra con luz a combustión (velas). Afortunadamente, no hubo personas lesionadas pero sí daños materiales.

Se contó con la colaboración del móvil M-3 de Bomberos Voluntarios y también del móvil Autobomba A-3 de la División Bomberos Sáenz Peña, colaborando patrulleros de Comisaría 2º y 4º. Se realizó Acta de Constatación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. Marcelo Soto (Subrogante), en la causa por "Supuesto Incendio".

Periodismo365