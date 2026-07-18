El lamentable incidente ocurrió pasado este mediodía en el Barrio San Miguel, al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En medio de un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes del sector norte, el poste de madera ubicado en la vereda -aparentemente carcomido en su base- cedió y cayó arrastrando al cableado con electricidad sobre un vehículo de reparto de bebidas gaseosas en momentos que los trabajadores bajaban mercaderías en una despensa ubicada en calle 71, a 100 metros de Ruta Nacional Nº 95.
Vecinos del sector comentaron a Periodismo365 que de milagro no ocurrió una tragedia con los repartidores ni tampoco con los vecinos o niños que a esa hora circulan por el barrio. Minutos después llegó al lugar una cuadrilla de Secheep para cambiar el poste dañado y luego restablecer el servicio normalmente.
Periodismo365