El equino estaba tendido a la vera de Ruta Nacional Nº 95. Una Médica Veterinaria diagnosticó “Intoxicación por mordedura de ofidio". Su dueño le suministra medicación para salvarlo.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un animal equino, sexo macho, categoría potranco, pelaje zaino colorado, de dos años aproximadamente. Consultado con efectivos de la Sección Rural Sáenz Peña, se estableció que "ya habían intervenido en relación a ese animal en fecha 13/07/26 a las 18.30 horas, siendo examinado en ese momento por una Médica Veterinaria que diagnosticó: “Intoxicación por mordedura de ofidio”.

El propietario es un hombre de 37 años, domiciliado en el Barrio La Salada, y le estaría suministrando medicación", asegurando que el animal va a continuar en el lugar hasta que se recupere ya que se encuentra bajo tratamiento.

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