El Municipio realiza una importante intervención en el reservorio del barrio 17 de Octubre para fortalecer la infraestructura hídrica en el noreste de la ciudad, considerando que antes de fin de año el Fenómeno del Niño afectaría nuestra región con lluvias de gran magnitud.

Durante la visita, el Intendente junto al secretario de Servicios Públicos, Pablo Alvarez, destacó la intervención de gran magnitud que se realiza en uno de los principales reservorios de la ciudad, una obra estratégica que permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento y absorción del agua, beneficiando especialmente a los barrios Obrero, 134 Viviendas y al complejo habitacional de las 713 Viviendas, un sector con características topográficas particulares que históricamente presenta dificultades durante las lluvias intensas.

"El trabajo sobre el sistema de desagües y bombeo es una política pública constante de nuestra gestión. Hoy estas obras cobran mayor relevancia por los pronósticos climáticos, pero hace años venimos fortaleciendo cada uno de los componentes del sistema", expresó el Intendente.

Además, recordó que estas acciones se complementan con el revestimiento del canal hacia la Ruta Nacional Nº 95, próximo a finalizar, y con la repotenciación del sistema de bombeo en la intersección de calle 33 y Ruta 95, mediante el descenso del nivel de las bombas para mejorar su rendimiento.

Asimismo, adelantó que, una vez finalizada esta intervención, se proyecta iniciar trabajos similares en el reservorio de los barrios Ginés Benítez y Tiro Federal. Explicó que también se lleva adelante la reparación integral del enripiado de todas las calles del barrio Obrero, desde la calle 17 hacia el norte, con el objetivo de recuperar la transitabilidad y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, informó que continúan las obras sobre la cuenca de avenida 28, donde finalizó la reconstrucción de la alcantarilla ubicada en calle 19, reemplazando antiguos tubos de hormigón que provocan un importante estrangulamiento del escurrimiento.

El funcionario remarcó que, tras el período de fraguado del hormigón, los trabajos continuarán en avenida 28 y sus intersecciones con las calles 17 y 15, completando así toda la intervención prevista en ese sector.

Señaló que avanzan las tareas de revestimiento del canal de avenida 1, en el Ensanche Sur, una obra priorizada para proteger una línea de alta tensión ubicada junto al canal y garantizar un mejor funcionamiento del sistema pluvial.

Todas estas intervenciones se ejecutan con recursos propios del Municipio y forman parte del plan permanente de mantenimiento, ampliación y optimización del sistema hídrico urbano, con el objetivo de brindar una mejor respuesta ante eventos climáticos de gran magnitud y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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