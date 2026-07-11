La Universidad Nacional del Chaco Austral será sede de dos importantes encuentros científicos de alcance nacional y latinoamericano, que reunirán a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes para compartir avances, experiencias y conocimientos vinculados a las plantas medicinales, aromáticas nativas y la farmacobotánica.

Estos eventos convocarán a investigadores, profesionales, docentes, técnicos y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas al estudio de las plantas medicinales y aromáticas nativas, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos, difundir los avances científicos y tecnológicos más recientes y promover el trabajo colaborativo entre instituciones y especialistas de todo el país y de Latinoamérica.

Durante las jornadas se generarán espacios de debate y actualización sobre los principales desafíos y avances del sector, favoreciendo la articulación entre la comunidad científica, el ámbito académico y otros actores vinculados a la investigación, la producción y la aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad.

El programa contempla el abordaje de diversas áreas temáticas, entre ellas: Biotecnología Vegetal, Etnobotánica y Conservación, Farmacología y Actividades Biológicas, Fitoquímica, Farmacognosia, Botánica Estructural y Fisiología Vegetal, Fitopatología y Prácticas Agrícolas; Control de Calidad y Normalización Comercial, Medicamentos Herbarios, Productos Nutracéuticos y Cosméticos y Farmacobotánica y su Enseñanza.

Información e inscripciones

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de julio y podrán realizarse a través de la página web de Cursos de la Universidad: https://cursos.uncaus.edu.ar/ Asimismo, quienes deseen obtener más información o realizar consultas podrán comunicarse mediante el correo electrónico joramed2026@uncaus.edu.ar o seguir las novedades a través de la cuenta oficial de Instagram @joramed2026.

Periodismo365