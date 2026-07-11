La Universidad Nacional del Chaco Austral será sede de dos importantes encuentros científicos de alcance nacional y latinoamericano, que reunirán a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes para compartir avances, experiencias y conocimientos vinculados a las plantas medicinales, aromáticas nativas y la farmacobotánica.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) será sede de dos destacados encuentros científicos que se desarrollarán de manera conjunta del 12 al 14 de agosto de 2026, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se trata de las IX Jornadas Nacionales de Plantas Aromáticas Nativas y sus Aceites Esenciales y V Jornadas Nacionales Plantas Medicinales Nativas, junto al XIX Simposio Latinoamericano, XIV Simposio Argentino de Farmacobotánica y III Jornadas de Enseñanza de la Farmacobotánica.
Estos eventos convocarán a investigadores, profesionales, docentes, técnicos y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas al estudio de las plantas medicinales y aromáticas nativas, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos, difundir los avances científicos y tecnológicos más recientes y promover el trabajo colaborativo entre instituciones y especialistas de todo el país y de Latinoamérica.
Durante las jornadas se generarán espacios de debate y actualización sobre los principales desafíos y avances del sector, favoreciendo la articulación entre la comunidad científica, el ámbito académico y otros actores vinculados a la investigación, la producción y la aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad.
El programa contempla el abordaje de diversas áreas temáticas, entre ellas: Biotecnología Vegetal, Etnobotánica y Conservación, Farmacología y Actividades Biológicas, Fitoquímica, Farmacognosia, Botánica Estructural y Fisiología Vegetal, Fitopatología y Prácticas Agrícolas; Control de Calidad y Normalización Comercial, Medicamentos Herbarios, Productos Nutracéuticos y Cosméticos y Farmacobotánica y su Enseñanza.
Información e inscripciones
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de julio y podrán realizarse a través de la página web de Cursos de la Universidad: https://cursos.uncaus.edu.ar/ Asimismo, quienes deseen obtener más información o realizar consultas podrán comunicarse mediante el correo electrónico joramed2026@uncaus.edu.ar o seguir las novedades a través de la cuenta oficial de Instagram @joramed2026.
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