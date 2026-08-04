El Presidente apuntó a una “invasión” con ideas de Gramsci, mientras lleva 286 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Repudio de la comunidad académica.

Las palabras de Milei se dieron en una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul. El mandatario aludió a la teoría de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci y apuntó contra una supuesta infiltración de extranjeros con esas ideas en distintos ámbitos de la sociedad. Para justificar la destrucción de las universidades y de la ciencia argentina que está en plena ejecución, Milei dice que hay investigadores, profesores y estudiantes que son terroristas. Increíble.

"Hay TERRORISTAS disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Es la estrategia 2.0 de Gramsci que abrió Cristina Kirchner"



Creo que ya es hora de que los medios empiecen a hablar de la insanía mental del PRESIDENTE pic.twitter.com/AxYGDk9Kbu — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 3, 2026

“No hay que ser ingenuos. La gente tiene que estar al tanto de que la estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura y el Estado, pasó a una etapa 2.0. Se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Entonces tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”, lanzó.

Majul le preguntó sin inmutarse si se refería a que “vienen de Rusia, como parte de una conspiración internacional”. Milei respondió que “no hay conspiración”, simplemente estaba “describiendo lo que pasa”. Acto seguido, planteó una de sus ideas más repetidas, que hay dos modelos posibles: “El socialismo, wokismo, que básicamente requiere de cada vez más Estado, y uno que promueve las ideas de la libertad”.

Lo dijo en el marco de expresiones en contra de la inmigración, asociando ideas gramscianas con extranjeros. “Cuando usted incorpora nuevas personas a su sociedad. Si estos nuevos no adhieren a su cultura, usted no está teniendo inmigración sino invasión”. Agregó que “después los nacionalizan, votan y rompen culturalmente. Por eso dije que Occidente está en peligro en 2024”. En la misma línea, manifestó que está “absolutamente” de acuerdo con que los extranjeros paguen por los servicios que usan en Argentina, especialmente salud y educación. Todo esto, a días de haber firmado un decreto para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que emitan “mensajes de odio” contra la Argentina.

"La democracia está en peligro"

La afirmación de que hay “terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores” se dio pocos días después del 60 aniversario de La Noche de los Bastones Largos, como quedó registrada en la historia la intervención y represión de la dictadura de Juan Carlos Onganía contra las universidades, con la excusa siempre usada de combatir al enemigo comunista. Su política limitó la autonomía universitaria y causó lo que se conoció como una masiva fuga de cerebros o éxodo de científicos y científicas.

La frase de Milei en ese sentido no generó ninguna reacción en el entrevistador, pero sí causó preocupación y repudio fuera del marco de la entrevista. “El mismo discurso de Onganía y de Videla. No pasó nunca algo así en tiempos de democracia”, afirmó Guillermo Durán, decano de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Aludió al aniversario de los Bastones Largos y expresó: “Está bueno entender el fascismo que nos gobierna”.

“La gran pregunta es si habrá una reacción institucional a la altura o si seguirán todos dispuestos a mirar para otro lado cuando ya mismo está siendo demasiado tarde”, alertó el sociólogo Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG).

“Qué peligro que el presidente diga que hay terroristas disfrazados de estudiantes y profesores en la Universidad frente al silencio de Luis Majul. ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer frente al terrorismo?”, preguntó el abogado y docente Pablo Serdán, y sostuvo que “la democracia está en peligro”.

En la misma línea Oscar Laborde, director del Instituto de Estudios de América Latina, planteó: “Ahora, cualquiera puede ser señalado como ‘terrorista’, perseguido o encarcelado. ¿Y qué piensa hacer con esos supuestos ‘terroristas’? ¿Apresar docentes? ¿Perseguir estudiantes? ¿Silenciar periodistas? Frenemos esta locura antes de que nos empuje hacia una época oscura que la Argentina ya vivió y recuerda con dolor”.

Ya lo dijo Videla

La investigadora y docente Sol Prieto recordó que no es la primera vez que se habla de Gramsci en el sentido en el que lo hizo Milei: ya lo hizo, con una frase semejante, el genocida Jorge Rafael Videla.

Exactamente lo mismo --casi textual-- que dijo el dictador Videla el 5 de julio de 2010, en la última audiencia del juicio en el que dictaron perpetua. Link 👇 https://t.co/u7UNoXak6L pic.twitter.com/nU0Rh8MhYC — Sol Prieto (@holasolprieto) August 3, 2026

“Los enemigos de ayer están en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida", dijo Videla ante el Tribunal Oral Federal N 1 de Córdoba, en diciembre de 2010.

Ese mes Videla fue condenado a prisión perpetua. Fue la segunda condena a perpetua del genocida, tras la recibida en el Juicio a las Juntas de 1985. Tres años después, en 2013, murió preso en la Cárcel de Marcos Paz. Exactamente lo mismo -casi textual- que dijo el dictador Videla el 5 de julio de 2010, en la última audiencia del juicio en el que dictaron perpetua.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino