Este lunes a la tarde hubo tensión en un súper que desechó mercadería tras un incendio: "La gente se desesperó y tuvo que intervenir la Policía. Algunos intentaron ingresar por la fuerza al comercio"

Una situación de tensión se vivió este lunes por la tarde en un supermercado chino ubicado en España al 3000 que durante el fin de semana sufrió importantes daños a raíz de un incendio. Mientras sus dueños realizaban limpieza y descartaban mercadería que ya no podían vender, un numeroso grupo de vecinos se agolpó en la entrada reclamando esos productos.

“Estaban limpiando y sacando todo lo que sirve”, contó una mujer en declaraciones recogidas en el lugar por Telenoche (El Tres), y agregó: “La gente no sabe entender, se desesperaron y tuvo que intervenir la policía”.

🟤#TelenocheRos 🚨 TENSIÓN EN UN SUPERMERCADO INCENDIADO DE ZONA SUR 🚨



🛒 Un confuso episodio se registró este lunes en el comercio de España al 3000, devastado por un incendio durante la madrugada del sábado.



🧹 La familia retiraba mercadería y elementos dañados cuando… pic.twitter.com/OTWDSGYFDH — elTresTV (@elTresTV) August 3, 2026

Hasta el momento no quedaba claro si los encargados del comercio ubicado en barrio España y Hospitales habían avisado que desecharían productos aptos para el consumo, o si quienes se acercaron hasta el comercio se enteraron por comentarios de los propios vecinos.

Lo cierto es que quienes fueron hasta la entrada del supermercado buscando llevarse algo protagonizaron una situación que escaló porque “todos se ponían adelante” para no quedarse con las manos vacías, contó una vecina, que señaló los encargados del establecimiento “no llegaron a sacar todo”. Según los testimonios, en el lugar había menores de edad e incluso dos personas que intentaron ingresar por la fuerza al comercio, aunque no lo consiguieron debido a la intervención policial.

Fuente y fotos: Rosario 3 - Multimedia. Telefe



