Se realizaron ayer las elecciones municipales en Santiago del Estero. En una tremenda paliza en las urnas, La Libertad Avanza perdió en todas las localidades.

El oficialismo santiagueño volvió a demostrar su fortaleza en las urnas. En las elecciones municipales celebradas este domingo, el Frente Cívico por Santiago, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, ganó en los 25 municipios donde se renovaban intendencias y concejos deliberantes, dejando sin triunfos a La Libertad Avanza.

En la capital provincial, el triunfo del oficialismo fue contundente: obtuvo el 60,6% de los votos, mientras que La Libertad Avanza quedó relegada al segundo lugar con apenas el 12%. El resultado fue todavía más adverso para el espacio libertario en La Banda, la segunda ciudad más importante de la provincia, donde finalizó en el sexto puesto, muy lejos de los primeros lugares.

De esta manera, el Frente Cívico ratificó su hegemonía política en Santiago del Estero al imponerse en la totalidad de los distritos que eligieron autoridades municipales, consolidando el liderazgo de Zamora en la provincia y dejando a La Libertad Avanza sin victorias en ninguna de las localidades donde hubo elecciones.

Fuente y fotos: El Territorio