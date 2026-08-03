Efectivos de Gendarmería interceptaron a una organización narco cuando traficaban 440 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna. Un complejo sistema de apertura hidráulica escondía en un doble fondo la droga.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" avanzo en una investigación de 11 meses y secuestró un cargamento de 446 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna. El procedimiento derivó posteriormente en seis allanamientos simultáneos en Salta capital y en la localidad de Salvador Mazza.

La investigación previa, orientada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA a cargo de Eduardo Villalba, incluyó tareas de inteligencia y escuchas telefónicas. A partir de estos datos, los efectivos identificaron un vehículo de gran porte sospechoso que se desplazaba por el territorio santiagueño.

En la localidad de "Tintina" sobre la Ruta Provincial 92, gendarmes del Escuadrón 59 Santiago del Estero detuvieron la marcha del camión cisterna. Posteriormente, el rodado fue trasladado hasta la sede de la Aduana en La Banda para someterlo a escaneos más precisos.

Durante la inspección detectaron un compartimento oculto creado dentro de la hermética cisterna. Se llegaba al espacio falso operando un complejo sistema mecánico de apertura hidráulico. Al abrir el doble fondo, los efectivos comenzaron a extraer bolsas que contenían 420 “ladrillos” verdes. Al ser sometidos al narcotest, dieron positivo para cocaína, alcanzando un peso total cercano a los 446 kilos.

A raíz de este hallazgo, los investigadores desplegaron seis allanamientos en la provincia de Salta, ejecutados por personal de las unidades de investigación Tartagal y Salvador Mazza sobre los inmuebles de los principales sospechosos. Se logro incautar dos camiones más, una camioneta, un automóvil, dos acoplados y un tractor, un revólver, pesos argentinos, dólares y pesos bolivianos, los cuales quedaron a disposición de la Justicia Federal. El conductor del camión junto a un segundo involucrado, quedaron detenidos.

Periodismo365