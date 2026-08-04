Nicolás Diez dio precisiones y confirmó que hoy a la tarde/noche se restablecerá el servicio en Presidencia Roque Sáenz Peña.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, supervisó este martes los trabajos de reparación que se ejecutan en la toma de agua ubicada sobre el río Negro, a la altura de Makallé, donde se interviene el sistema del Acueducto que abastece a Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades del interior provincial.

Desde el lugar, el titular de la empresa brindó precisiones sobre el avance de las tareas y confirmó que, una vez finalizadas las pruebas correspondientes, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva en Presidencia Roque Sáenz Peña mañana miércoles.

“Estamos trabajando sin pausa para concluir los trabajos, garantizar una solución definitiva y confirmar que desde mañana a la tarde/noche ya estará todo normalizado”, señaló Diez. El presidente de Sameep explicó que se iniciará el proceso de llenado y presurización del sistema, por lo que el restablecimiento del suministro será paulatino hasta alcanzar la normalización total del servicio.

Asimismo, destacó el compromiso del personal de la empresa que continúa trabajando de manera ininterrumpida para minimizar el impacto de la contingencia y restablecer el abastecimiento de agua potable.

Periodismo365



