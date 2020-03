/ / SÁENZ PEÑA: REMISERÍA "LA LUZ" NIEGA PARTICIPACIÓN EN EL CASO DEL ABUSO A LA CHICA CON DISCAPACIDAD

Relacionados

Sobre el hecho que involucra a la empresa, anunció que este lunes van a realizar una denuncia contra la mujer que los nombra en este hecho y “con las pruebas que hay, un twitter, y las pruebas que tenemos nosotros más las filmaciones de las cámaras de seguridad vamos a hacer la denuncia. Nosotros en ningún momento nos cruzamos, ni arengamos. Cuando se cruzó el para la remisería, cuando lo separaron, uno de los muchachos, había solo uno el resto estaba trabajando, lo sacaron y se fue para la calle 12, le pidió un cigarrillo no se a quién y se fue. Nosotros no tenemos nada que ver”, remarcó.Dijo Paz que “el hombre es un lavador de coches que siempre anda en la zona. Al momento de ver al hombre cruzarse para la empresa, fue removido enseguida del lugar, no ingresó al local, en ese horario estábamos trabajando, había una sola persona, después llegó la policía, imposible que estén arengando si estaba la policía”.Con respecto a la acusación de que fueron los remiseros quienes arengaban cuando abusaban de la mujer, Paz dijo que “uno de los choferes le dijo que los que gritaban y aplaudían eran un grupo de muchachos que estaban en la esquina tomando vodka, en la esquina de Rentas (calle 15 y 12). Estaban todos juntos con la chica que nos denunció a nosotros, fueron ellos los que arengaban”, sostuvo el propietario de la empresa de remises.Señaló además que a través de una denuncia formal van a solicitar que la titular de la cuenta de Twitter se retracte de lo que dijo. “Como nos va a ensuciar, si nosotros no tenemos nada que ver, además desde la empresa se llamó a la policía y demoró un poco en llegar al lugar, pero cómo vamos a actuar nosotros si para eso está la policía, cómo nos vamos a meter”, afirmó.Por último volvió a aclarar que en ningún momento estuvieron en el lugar, “nosotros estábamos haciendo nuestro laburo. Es más, la filmación que está circulando por las redes cuando enfoca a la empresa, se ve que no hay nadie en la remiseria porque estábamos todos trabajando”.